Noo Phước Thịnh "bật chế độ mỏ hỗn" giữa lúc rộ tin bị Ngô Kiến Huy "cà khịa"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh phát ngôn đối đầu được cho là của Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy, liên quan đến việc từ chối tham gia chương trình là Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trong bài viết đăng tải hình ảnh của Noo Phước Thịnh có lời trích dẫn: "Mình quyết định chơi Chông Gai, nhường cái kia cho lớp trẻ". Bên cạnh đó còn xuất hiện hình ảnh của Ngô Kiến Huy và câu nói: "Cân nhắc xem cái nào hot hơn thì tham gia, sao phải nhường".

Không ít netizen cho rằng Ngô Kiến Huy đang đá xéo phản pháo lại phát ngôn của Noo Phước Thịnh. Chính trích dẫn có nội dung đối lập này đã khiến Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy bị réo tên trên mạng xã hội.

Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy bị réo gọi vì xuất hiện bài viết đăng tải nội dung chứa hai câu nói có quan điểm trái ngược nhau

Ngay sau khi bài viết gây tranh cãi, Noo Phước Thịnh đã ngay lập tức lên tiếng phản bác trên trang cá nhân. Nam ca sĩ sinh năm 1988 thể hiện thái độ bức xúc trước thông tin sai sự thật bị lan truyền, bàn tán chóng mặt: "Ông bà nói cấm có sai, ăn bậy thì được chứ đừng nói bậy. Quen cái thói nhét chữ vào mồm người khác".

Nam ca sĩ sinh năm 1988 còn đưa ra quan điểm không nên so sánh giữa các chương trình với nhau. "Chương trình nào cũng sẽ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của đúng đối tượng mà họ hướng đến. Bạn xem không hợp chương trình này thì sẽ có chương trình khác xuất hiện ngay. Điều mà mọi người cần nhìn thấy là tâm huyết và những sân chơi chuyên nghiệp của những đơn vị tổ chức hướng đến nhằm phục vụ giây phút giải trí nhẹ nhẽm cho khán giả. So đo làm gì chương trình này hơn chương trình kia".

Dưới bài đăng, Ngô Kiến Huy cũng để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình: "Rõ ràng cậu", Noo Phước Thịnh nhanh chóng đáp lời: "Tới nóc đi cậu ơi". Màn tương tác này cũng thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa Ngô Kiến Huy và Noo Phước Thịnh, không hề có sự mâu thuẫn hay căng thẳng tranh cãi về quan điểm như trong bài đăng đang được lan truyền.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh lên tiếng gấp, thể hiện rõ thái độ bức xúc trước thông tin sai sự thật

Ngô Kiến Huy cũng để lại bình luận dưới bài đăng, bày tỏ thái độ đồng tình ủng hộ giọng ca 8x

Giọng ca 8x cho rằng khán giả không nên so sánh các chương trình với nhau mà nên ủng hộ nhà sản xuất

Vào tháng 7/2024, Noo Phước Thịnh từng chia sẻ lý do không tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Nam ca sĩ cho hay: "Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, mình luôn ướm mình vào các chương trình đó để xem mình có phù hợp hay không.

Trước đây Noo Phước Thịnh cũng tham gia nhiều gameshow, làm HLV cho The Voice, The Voice Kids, tham gia The Remix. Cũng một thời gian mình hòa mình vào không khí của show thực tế. Nhưng thời đó show thực tế ít nên sẽ chắt lọc được nhiều chất lượng. Còn bây giờ có quá nhiều.

Khi xem một chương trình mình tự hỏi rằng cuối cùng cốt lõi khán giả xem chương trình này vì gì. Nếu là vì yếu tố giải trí thì mình thiếu. Còn nếu là yếu tố chất lượng thì mình có thể đáp ứng. Nhưng khán giả bây giờ họ thích xem chương trình mang yếu tố giải trí nhiều thì mình thấy không đáp ứng được những khoảnh khắc đó cho khán giả".

Noo Phước Thịnh từng thừa nhận bản thân không đáp ứng được việc đem lại yếu tố giải trí cho khán giả hiện nay

Ngô Kiến Huy là 1 trong 5 Anh Trai đầu tiên được nhà sản xuất công bố tham gia Anh Trai Say Hi mùa thứ 2. Chương trình chính thức phát sóng vào tháng 9 sắp tới. Anh được đánh giá là nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt khi có thể hát, diễn xuất, dẫn chương trình khéo léo. Nam ca sĩ có các sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang như Truyền thái y, Giả vờ yêu...

Danh sách 30 Anh Trai tham gia chương trình mùa thứ 2 gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B và Nhâm Phương Nam.