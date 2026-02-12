Một nhóm tay súng đã xông vào một trường học ở Hat Yai, tỉnh Songkhla vào chiều tối thứ Tư (11/2), bắt giữ nhiều giáo viên và học sinh làm con tin. Một giáo viên được báo cáo đã bị bắn trong khi lực lượng cảnh sát đang bao vây hiện trường.

Vụ việc xảy ra tại trường Patong Prathan Khiriwat thuộc xã Patong, huyện Hat Yai. Theo báo cáo từ Quỹ Mae Taptim Yala trên trang Facebook chính thức lúc 4 giờ 59 phút chiều, nhóm tay súng chưa rõ số lượng đã đột kích vào trường và nổ súng ngay trong khuôn viên. Giáo viên bị thương đã lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi các đơn vị cảnh sát nhanh chóng được điều động để phong tỏa khu vực.

Cảnh sát cho biết nhóm hung thủ đột nhập vào trường đúng thời điểm các tiết học sắp kết thúc trong ngày. Chúng đã khống chế một số giáo viên và học sinh làm con tin. Nhiều học sinh khác vì quá hoảng loạn nên bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Khoảnh khắc tay súng tiến vào trường học

Lực lượng cảnh sát Hat Yai đã tập hợp một đội đặc nhiệm để thiết lập vòng vây nghiêm ngặt xung quanh trường học nhằm kiểm soát tình hình. Các đội cứu hộ cũng có mặt tại hiện trường để nỗ lực sơ tán càng nhiều học sinh và nhân viên nhà trường ra khỏi khu vực nguy hiểm càng tốt.

Đến chiều tối 11/2, lực lượng cảnh sát thông báo toàn bộ học sinh và giáo viên bị bắt giữ làm con tin sau vụ nổ súng tại một trường học thuộc huyện Hat Yai, miền Nam Thái Lan, đã được tự do.

Phó Giám đốc cảnh sát Wichian Soboon trả lời hãng tin Reuters rằng tay súng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ.

Nguồn: Nation Thailand