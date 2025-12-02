Nóng: VinFast cân nhắc trang bị động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động cho xe điện

Ảnh minh họa xe VF9

Theo các nguồn tin thân cận được Reuters dẫn lại vào ngày 1/12, hãng xe điện Việt Nam VinFast đang cân nhắc điều chỉnh một phần chiến lược "thuần điện" của mình bằng việc nghiên cứu dòng xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng (Range-Extended Electric Vehicles - REEV).

Cụ thể, hãng đang xem xét trang bị động cơ xăng cỡ nhỏ cho một số mẫu xe, với mục đích duy nhất là sạc pin cho động cơ điện vận hành, qua đó giải quyết tâm lý lo ngại về quãng đường di chuyển của người dùng.

Nguồn tin này cho biết, một nhóm nghiên cứu đã được giao nhiệm vụ từ tháng 11 để khảo sát khả năng chuyển đổi mẫu SUV cao cấp VF9 sang mô hình REEV.

Nếu được triển khai, VF9 phiên bản mới sẽ vẫn vận hành bằng động cơ điện nhưng có thêm sự hỗ trợ của động cơ xăng để nạp năng lượng, giúp xe có thể di chuyển những chặng đường dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc. Các nguồn tin khẳng định kế hoạch này hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi.

Nguồn: linkedin.com

Động thái này của VinFast dường như đã được nhen nhóm qua các hoạt động tuyển dụng gần đây. Reuters ghi nhận hãng xe Việt đã đăng tải ít nhất ba thông báo tìm kiếm chuyên gia về công nghệ REEV trên mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn trong tháng 11. Việc quan tâm đến công nghệ này cho thấy VinFast đang chủ động tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để thúc đẩy doanh số và mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế, nơi hạ tầng trạm sạc vẫn là một thách thức không nhỏ.

Phản hồi trước thông tin này, đại diện Vingroup cho biết hãng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và xu hướng thị trường. Tuy nhiên, tập đoàn cũng nhấn mạnh rằng chiến lược tổng thể vẫn không thay đổi và các thông tin chính thức sẽ chỉ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Thực tế, hướng đi này đang trở thành một xu hướng đáng chú ý trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Tại thị trường tỷ dân, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như Li Auto hay Leapmotor đã sớm nắm bắt và đưa vào sản xuất thương mại các dòng xe REEV, gặt hái được nhiều thành công nhờ giải quyết được bài toán cân bằng giữa trải nghiệm xe điện và sự tiện lợi.

Không đứng ngoài cuộc chơi, nhiều "ông lớn" ô tô truyền thống (legacy automakers) trên thế giới cũng đang rục rịch phát triển các tùy chọn tương tự nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm và giữ vững thị phần trong giai đoạn chuyển giao công nghệ.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, VinFast đã bàn giao khoảng 104.000 xe tại thị trường Việt Nam, chiếm tỷ trọng áp đảo gần 95% tổng doanh số toàn cầu của hãng. Trong đó, mẫu xe VF9 - đối tượng được nhắc đến trong kế hoạch nghiên cứu REEV - hiện chiếm khoảng 1% doanh số nội địa và đang được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và Canada.

Giới phân tích đánh giá, nếu VinFast thực sự bổ sung dòng xe REEV vào danh mục sản phẩm, đây sẽ là một bước đi thực dụng. Nó không chỉ giúp hãng đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng mà còn là lời giải hiệu quả cho bài toán doanh số trong bối cảnh thị trường ô tô điện toàn cầu đang có dấu hiệu chững lại do các rào cản về hạ tầng.

Mặc dù xe REEV vẫn phát sinh khí thải, nhưng mức độ thấp hơn nhiều so với xe xăng hay xe hybrid cắm sạc (PHEV) truyền thống, và thường được xem là bước đệm hợp lý trong lộ trình chuyển đổi xanh.

Trước đó, VinFast đã chính thức dừng sản xuất xe xăng từ năm 2022 và là một trong những hãng xe tiên phong cam kết bán 100% xe không phát thải tại các thị trường trọng điểm vào năm 2035.