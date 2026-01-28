Nóng: Triệt phá đường dây mua bán thạch tín trong nha khoa, bắt bà trùm Tăng Thị Mỹ Hòa

Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM ngày 28/1 cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng Võ Thị Thu Oanh (SN 1976; HKTT: phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978; HKTT phường Tân Bình) và Tăng Hoàng Vinh (SN 1983; HKTT: phường An Đông) về hành vi Sản xuất, mua bán trái phép chất độc.

Theo thông tin trên VnExpress cho hay, giữa tháng 12/2025, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà tại chung cư Ngô Quyền (phường An Đông, quận 5 cũ), do Hòa điều hành. Tại đây, cảnh sát phát hiện 534 lọ "Pâte Nécronerve" (chất diệt tủy) và 5 hộp "Arsenic Blue 5g" không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng này chứa hơn 674 gam Arsenic trioxide (thạch tín trắng). Đây là chất độc thuộc danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Các sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ sản phẩm “Pâte Nécronerve” - thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa đều có chứa chất độc thạch tín trắng - Ảnh: CAND

Báo Lâm Đồng cho biết, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Tăng Thị Mỹ Hòa là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Hòa đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để phân phối cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc. Từ năm 2024 đến khi bị bắt, đối tượng này đã tiêu thụ hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về hơn 1,25 tỷ đồng, trong đó tiền lời bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Công an đã làm rõ nguồn cung sản phẩm “Pâte Nécronerve” do Võ Thị Thu Oanh trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình. Oanh tự mua hóa chất trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hòa nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường. Hành vi sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can (từ trái qua): Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hoa, Tăng Hoàng Vinh - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Ngoài ra, trong đường dây này, Tăng Hoàng Vinh đã tham gia nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

Việc triệt phá kịp thời đường dây này được đánh giá là bước ngăn chặn quan trọng, tránh để lượng lớn hóa chất độc hại tiếp tục thẩm lậu vào lĩnh vực y tế.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.