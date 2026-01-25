HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cấm đi khỏi nơi cư trú Hồ Thị Dung Thoa, tạm giữ 5.936 sản phẩm mỹ phẩm

Trang Anh |

Công an đã phát hiện và tạm giữ 5.936 sản phẩm mỹ phẩm in lô gô nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ cùng nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác các loại.

Chiều 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết đã Tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Dung Thoa (sinh năm 1994, trú tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 30/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Công an phường Phước Hải, thành phố Nha Trang (nay là Công an phường Nam Nha Trang) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại 01 căn hộ chung cư của Thoa thuộc phường Phước Hải, thành phố Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang). Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện và tạm giữ 5.936 sản phẩm mỹ phẩm in logo nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cùng nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác các loại.

Công an đọc các quyết định với Hồ Thị Dung Thoa - Ảnh: Công an Khánh Hoà

Qua điều tra, từ năm2017 đến khi bị phát hiện, Hồ Thị Dung Thoa tự đặt mua các nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, Thoa thuê 01 người thực hiện pha trộn, sang chiết nguyên liệu vào vỏ chai, hũ, tuýp thành sản phẩm hoàn thiện. Thoa tự đặt tên nhãn hiệu mỹ phẩm mình sản xuất là SKIN Cream rồi tự thiết kế lô gô của nhãn hiệu, đặt in nhãn mác, bao bì nhãn hiệu SKIN Cream, tự đóng gói rồi bán ra thị trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

