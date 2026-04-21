Nóng: Tim Cook từ chức CEO Apple

Apple vừa chính thức thông báo Tim Cook sẽ rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO) để chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành (Executive Chairman) của tập đoàn, có hiệu lực từ ngày 1/9. Người kế nhiệm ông là John Ternus, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Sự ra đi của Tim Cook đã là chủ đề được quan tâm trong những tháng gần đây. Trong kỷ nguyên mà các tập đoàn Big Tech khác đang dồn toàn lực cho trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, Apple đang bị xem là kẻ chậm chân. Cùng với sự thay đổi này, Johny Srouji - “linh hồn” trong việc phát triển các dòng chip tự thiết kế của Apple - đã được thăng chức từ Phó Chủ tịch cấp cao lên làm Giám đốc phần cứng (Chief Hardware Officer) để lấp vào khoảng trống mà Ternus để lại.

Di sản của Tim Cook tại Apple gắn liền với sự tăng trưởng tài chính ngoạn mục trong hơn hai thập kỷ qua. Khi ông tiếp quản vị trí CEO vào năm 2011, vốn hóa thị trường của Apple chỉ vào khoảng 350 tỷ USD. Giờ đây con số đó đã vượt mốc 4.000 tỷ USD. Tính đến tháng 1 năm nay, Apple cho biết có hơn 2,5 tỷ người trên toàn thế giới đang sử dụng thiết bị của hãng.

Tim Cook gia nhập Apple vào năm 1998, được đích thân Steve Jobs chiêu mộ để dẫn dắt mảng vận hành toàn cầu. Ở tuổi 65, ông đã duy trì một mối quan hệ công việc và tình bạn thân thiết với Jobs. Khi huyền thoại này rời ghế CEO vào tháng 8/2011 và qua đời hai tháng sau đó, Tim Cook chính là người kế vị tự nhiên nhất.

Trong khi đó, John Ternus, 50 tuổi, đã cống hiến cho Apple từ năm 2001. Trong những năm qua, với tư cách là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, ông làm việc trực tiếp dưới quyền Tim Cook và ngày càng được giao nhiều trọng trách quan trọng. Khi chính thức nhậm chức CEO, Ternus cũng sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị của tập đoàn.

Trong một thông cáo chính thức, Tim Cook dành những lời tán dương cho người kế nhiệm: “Ternus sở hữu trí tuệ của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà cách tân, một trái tim đầy chính trực cùng danh dự để dẫn dắt tập đoàn”.

Theo các chuyên gia, động thái rời ghế CEO của Tim Cook không đơn thuần là một cuộc thay đổi nhân sự, mà là sự xác nhận cho một điểm giao thời lịch sử của Apple. Sau 15 năm cầm lái, Cook dường như đã chọn đúng thời điểm để “hạ cánh an toàn” trên đỉnh cao, nhưng cũng đồng thời để lại một bài toán hiện hữu về định sắc thương hiệu.

Việc lựa chọn John Ternus - một chuyên gia phần cứng - cho thấy Apple đang muốn quay trở lại với cốt lõi sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào dịch vụ hay tối ưu hóa lợi nhuận. Ternus đại diện cho thế hệ lãnh đạo hiểu sâu sắc về DNA phần cứng của hãng, điều cần thiết để hiện thực hóa các tham vọng mới như kính thực tế ảo hay các thiết bị tích hợp AI chuyên sâu.

Bên cạnh đó, việc thăng chức cho Johny Srouji lên làm Giám đốc Phần cứng (Chief Hardware Officer) là một bước đi chiến lược nhằm củng cố bức tường thành chip tự thiết kế. Apple hiểu rằng trong tương lai, sức mạnh của AI không nằm ở phần mềm mà nằm ở sự tối ưu hóa giữa silicon và thuật toán.﻿

Theo: Wired