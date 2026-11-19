Một sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi năng lực đầu vào trường luật (LEET) tại Hàn Quốc, được phát hiện tử vong tại một cơ sở lưu trú ở Seoul hôm 19/11, giữa lúc vướng nghi vấn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong thi cử.

Trước đó, nam sinh dự kiến tham gia buổi kiểm chứng năng lực công khai thông qua livestream (phát trực tiếp) nhưng bất ngờ mất liên lạc và không xuất hiện.

Được phát hiện tử vong sau khi mất liên lạc

Theo YTN, Lee Jin-woo được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một cơ sở lưu trú ở khu vực Cheonho-dong, quận Gangdong, Seoul, vào ngày 19/11.

Cảnh sát trước đó nhận được tin báo về việc Lee mất liên lạc và tổ chức tìm kiếm. Nam sinh được cho là đã rời khỏi cơ sở lưu trú tại quận Gwangjin vào sáng cùng ngày, sau đó di chuyển bằng taxi đến khu vực phía đông Seoul trước khi được tìm thấy.

Nhân viên pháp y giăng dây phong tỏa tại nơi nam sinh được tìm thấy. Ảnh: Yonhap News.

Đáng chú ý, Lee không xuất hiện tại buổi kiểm chứng năng lực học tập được lên kế hoạch từ trước. Đây là sự kiện phát trực tiếp trên YouTube, trong đó anh dự kiến giải đề thi môn Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027 để chứng minh năng lực và phản hồi những nghi vấn gian lận.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh. Nội dung khoảng 5 dòng, đề cập việc người viết gần đây cảm thấy rất khó khăn. Tuy nhiên, mảnh giấy không đề cập trực tiếp đến nghi vấn gian lận hay quá trình điều tra.

Cảnh sát đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xác định nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của nam sinh.

Từ thành tích học tập gây chú ý đến cáo buộc gian lận

Lee Jin-woo từng thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc nhờ thành tích học tập đặc biệt. Anh được cho là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Legal Education Eligibility Test (LEET) - bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong tuyển sinh các trường luật tại Hàn Quốc.

Trước khi lập thành tích này, Lee cũng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện cải thiện kết quả học tập trong thời gian ngắn. Anh từng kể về việc mất điện thoại trong chuyến đi bộ kéo dài ba tuần xuyên Hàn Quốc. Trải nghiệm sống ít phụ thuộc vào công nghệ được Lee cho là đã giúp anh thay đổi cách suy nghĩ và tiếp cận việc học.

Sau đó, Lee công bố một cuốn sách chia sẻ bí quyết cải thiện thành tích học tập. Trong sách, anh đề cập đến việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và duy trì các bài tập cường độ cao trong thời gian ngắn nhằm cải thiện khả năng tập trung.

Lee Jin-woo, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi năng lực đầu vào trường luật (LEET) tại Hàn Quốc. Ảnh: SBS News.

Tuy nhiên, những thành tích đáng chú ý này bắt đầu bị đặt dấu hỏi khi xuất hiện nghi vấn Lee sử dụng AI để gian lận trong các kỳ thi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee bị cáo buộc sử dụng công cụ AI để đạt kết quả cao trong kỳ thi LEET và kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT). Những nghi vấn càng thu hút sự chú ý sau khi một thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế tại Hàn Quốc thừa nhận từng sử dụng AI để gian lận.

Hai luật sư sau đó đã nộp đơn tố cáo Lee với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh và một số hành vi vi phạm khác. Cảnh sát Seoul mở cuộc điều tra để xác minh những nghi vấn liên quan.

Trước sức ép từ dư luận, Lee tuyên bố sẽ trực tiếp chứng minh năng lực bằng cách giải đề thi môn Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027 trong một buổi phát trực tiếp trên YouTube vào sáng 19/11.

Đây được xem là cơ hội để anh phản hồi những cáo buộc sử dụng AI, đồng thời chứng minh khả năng làm bài độc lập mà không cần đến sự hỗ trợ của công nghệ.

Buổi kiểm chứng thu hút sự quan tâm lớn, với khoảng 400.000 lượt người theo dõi trên YouTube. Tuy nhiên, Lee không xuất hiện tại địa điểm tổ chức theo lịch trình. Đơn vị tổ chức cho biết điện thoại của anh đã tắt từ ngày hôm trước và họ không thể liên lạc bằng các phương thức khác.

Lực lượng cứu hộ đưa cáng ra khỏi khu vực phong tỏa tại cơ sở lưu trú ở quận Gangdong, Seoul, nơi Lee Jin-woo được phát hiện trong tình trạng ngừng tim ngày 19/11. Ảnh: Yonhap News.

Phóng viên truyền hình tác nghiệp trước một tòa nhà tại Hàn Quốc trong lúc đưa tin về vụ việc liên quan đến Lee Jin-woo.Ảnh: Yonhap News.

Sau khi nhận được tin báo về việc Lee mất liên lạc, cảnh sát huy động lực lượng tìm kiếm tại nhiều khu vực ở Seoul, đồng thời rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát để xác định hành trình của anh.

Đến khoảng 13h12 cùng ngày, Lee được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một cơ sở lưu trú gần ga Cheonho, thuộc quận Gangdong. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường nhưng không thể cứu sống nam sinh.

Tranh cãi về gian lận bằng AI chưa có lời giải

Cái chết của Lee khiến những tranh cãi xung quanh nghi vấn gian lận bằng AI tại Hàn Quốc càng thu hút sự chú ý. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về tính công bằng và khả năng giám sát trong các kỳ thi có tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi công nghệ AI ngày càng dễ tiếp cận.

Những cáo buộc liên quan đến Lee không chỉ giới hạn ở kỳ thi LEET mà còn mở rộng sang các kỳ thi tuyển sinh đại học trước đó. Điều này khiến vụ việc trở thành vấn đề được quan tâm rộng hơn, liên quan đến độ tin cậy của hệ thống tuyển sinh.

Trong khi đó, ngày 19/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook được cho là đã chỉ đạo Bộ Giáo dục bảo quản nguyên trạng toàn bộ đề thi và bài làm của kỳ thi tuyển sinh đại học năm trước, nhằm phục vụ khả năng xác minh nghi vấn sử dụng AI trong thi cử.

Hiện các cáo buộc gian lận đối với Lee chưa được cơ quan chức năng kết luận. Những thông tin được tìm thấy tại hiện trường cũng chưa xác lập mối liên hệ giữa các nghi vấn này với cái chết của anh.

Vụ việc vì thế vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải, không chỉ về những cáo buộc nhằm vào một thí sinh đạt thành tích học tập đặc biệt mà còn về thách thức bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong các kỳ thi trước sự phát triển nhanh chóng của AI.

Nguồn: YTN, Yonhap, SBS News, Chosun Biz