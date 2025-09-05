HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
NÓNG: Thái Lan có tân Thủ tướng

Duy Nguyễn |

Quốc hội Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, lãnh đạo của đảng Bhumjaithai, làm tân Thủ tướng của nước này.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, ông Anutin Chanvirakul - lãnh đo Đng Bhumjaithai (Đng T hào Thái Lan) - vừa đưc bầu làm Th tưng mi ca Thái Lan, sau mt n lc thành lp liên minh thành công vi s ng h ca Đng Nhân dân. Với việc liên minh này đánh bi ng c viên Chaikasem Nitisiri ca Đng Pheu Thai, ông Anutin đã có thể thành lp chính ph thiu s.

Trong tổng số 490 phiếu bầu, 311 phiếu ủng hộ ông Anutin, 152 phiếu ủng hộ ứng cử viên Chaikasem và 27 phiếu trắng.

Theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 247 phiếu bầu từ 492 thành viên của Hạ viện để nhậm chức.

Ch tch H vin Thái Lan Wan Muhammad Nor Matha s xin s phê chun ca Nhà vua Thái Lan trưc khi ông Anutin chính thc nhm chc Thủ tướng và thành lp Ni các mi.

Lãnh đạo Đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul tham dự phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới tại Quốc hội Thái Lan vào ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) đã đưa ra một số thông tin liên quan đến ông Anutin và Đảng Bhumjaithai:

- Đảng Bhumjaithai là đng ln th hai trong liên minh cm quyn do Đng Pheu Thai ca bà Paetongtarn lãnh đo; khi đó ông Anutin làm Phó Th tưng.

- Ông Anutin đã rút khi liên minh cầm quyền hồi tháng 6 sau v rò r nội dung cuc đin đàm gia bà Paetongtarn Shinawatra và ông Hun Sen. Nội dung cuc đin đàm đó là nguyên nhân dn đến vic bà Paetongtarn b Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhim vào tun trưc do vi phm các quy tc đo đc.

- Đng Nhân dân đi lp - nm gi gn mt phn ba s ghế ti H vin và là đng ln nht trong quc hi Thái Lan - cho biết s ng h ông Anutin làm Th tưng đ đi ly cam kết gii tán quc hi trong vòng 4 tháng. Đng Nhân dân s không tham gia chính ph.

Quyền Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc phạm tội khi quân
