NÓNG: Thái Lan có tân Thủ tướng

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, ông Anutin Chanvirakul - lãnh đạo Đảng Bhumjaithai (Đảng Tự hào Thái Lan) - vừa được bầu làm Thủ tướng mới của Thái Lan, sau một nỗ lực thành lập liên minh thành công với sự ủng hộ của Đảng Nhân dân. Với việc liên minh này đánh bại ứng cử viên Chaikasem Nitisiri của Đảng Pheu Thai, ông Anutin đã có thể thành lập chính phủ thiểu số.

Trong tổng số 490 phiếu bầu, 311 phiếu ủng hộ ông Anutin, 152 phiếu ủng hộ ứng cử viên Chaikasem và 27 phiếu trắng.

Theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 247 phiếu bầu từ 492 thành viên của Hạ viện để nhậm chức.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhammad Nor Matha sẽ xin sự phê chuẩn của Nhà vua Thái Lan trước khi ông Anutin chính thức nhậm chức Thủ tướng và thành lập Nội các mới.

Lãnh đạo Đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul tham dự phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới tại Quốc hội Thái Lan vào ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) đã đưa ra một số thông tin liên quan đến ông Anutin và Đảng Bhumjaithai:

- Đảng Bhumjaithai là đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền do Đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn lãnh đạo; khi đó ông Anutin làm Phó Thủ tướng.

- Ông Anutin đã rút khỏi liên minh cầm quyền hồi tháng 6 sau vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm giữa bà Paetongtarn Shinawatra và ông Hun Sen. Nội dung cuộc điện đàm đó là nguyên nhân dẫn đến việc bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm vào tuần trước do vi phạm các quy tắc đạo đức.

- Đảng Nhân dân đối lập - nắm giữ gần một phần ba số ghế tại Hạ viện và là đảng lớn nhất trong quốc hội Thái Lan - cho biết sẽ ủng hộ ông Anutin làm Thủ tướng để đổi lấy cam kết giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng. Đảng Nhân dân sẽ không tham gia chính phủ.