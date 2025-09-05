Lý do cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin xuất cảnh phải chuyển hướng máy bay?

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, viết trên nền tảng mạng xã hội X sau khi đến Dubai vào sáng sớm ngày 5/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết ban đầu ông dự định đến Singapore để kiểm tra sức khỏe với một bác sĩ từng điều trị cho ông trong những năm ông sống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Thaksin khẳng định rằng các quan chức xuất nhập cảnh Thái Lan đã giữ ông lại gần hai tiếng trước khi cho phép khởi hành, mặc dù ông đã được xóa tội khi quân vào cuối tháng 8. Trong phiên tòa, ông bị cấm xuất cảnh; nhưng sau khi được tuyên trắng án, ông cho biết mình đã lấy lại được quyền xuất cảnh như bất kỳ công dân Thái Lan nào khác.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã giải thích lý do tại sao máy bay phản lực riêng của ông ban đầu bay đến Singapore, nhưng lại phải chuyển hướng đến Dubai (UAE). Ảnh: The Nation

Theo ông Thaksin, sự chậm trễ này có nghĩa là máy bay của ông sẽ không thể hạ cánh tại Sân bay Seletar (Singapore) - nơi tiếp nhập các máy bay phản lực tư nhân, vì sân bay này đóng cửa lúc 10 giờ tối giờ địa phương (giờ Singapore nhanh hơn giờ Thái Lan một tiếng).

Không thể đến Singapore kịp giờ, ông Thaksin đã chỉ thị cho phi công đổi hướng bay đến Dubai, nơi ông lâu nay vẫn tham khảo ý kiến của các chuyên gia chỉnh hình và phổi. Điểm dừng chân này cũng cho phép ông gặp lại những người bạn mà ông đã không gặp trong hơn hai năm qua.

Ông nói thêm rằng máy bay đã phải bay vòng quanh trong khi chờ được phép hạ cánh xuống Dubai.

Ông Thaksin kết thúc bài đăng của mình bằng cách nhấn mạnh rằng ông dự định sẽ quay trở lại Thái Lan chậm nhất là vào ngày 8/9 để trực tiếp ra hầu tòa tại Tòa án Tối cao Thái Lan một ngày sau đó để tham dự phiên điều trần về cái gọi là "vụ án tầng 14".

Theo The Nation, vụ việc bắt nguồn từ việc ông Thaksin nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok vào đêm ông bị đưa vào tù sau khi trở về Thái Lan để thụ án vào tháng 8/2023. Kể từ đó, ông Thaksin đã nằm ở tầng 14 tại bệnh viện này trong suốt 6 tháng cho đến khi được ân xá vào tháng 2/2024.