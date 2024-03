Vào chiều ngày 17/3, Ryu Jun Yeol đã hạ cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc sau chuyến du lịch Hawaii tai tiếng với Han So Hee. Cặp đôi bị "team qua đường" phát hiện hẹn hò tại hòn đảo thiên đường này, dẫn đến drama tình ái ầm ĩ suốt 2 ngày qua. Ban đầu, Han So Hee - Ryu Jun Yeol dự kiến sẽ về cùng 1 chuyến bay nhưng nam diễn viên đã đổi chuyến, được cho là đi 1 mình để tránh gây sự chú ý.

Tại sân bay, Ryu Jun Yeol mặc áo trùm đầu, bịt mặt kín mít để tránh ống kính phóng viên. Tài tử Reply 1988 cúi gằm mặt và bước đi nhanh ra khỏi sân bay. Khi được phóng viên hỏi về đời tư ồn ào, nam diễn viên chỉ giữ thái độ im lặng. Thái độ này của Ryu Jun Yeol bị cư dân mạng chỉ trích, mỉa mai kịch liệt. Netizen không tiếc lời chỉ trích nam diễn viên hèn nhát, không dám thẳng thắn đối diện với công chúng, để mặc tình cũ tình mới "chiến" nhau ầm ĩ mạng xã hội.

Ryu Jun Yeol đổi chuyến bay và đã hạ cánh xuống sân bay Incheon vào chiều ngày 17/3

Ảnh đế Baeksang bước đi nhanh chóng để né ống kính phóng viên

Ryu Jun Yeol diện áo trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít

Bạn trai mới của Han So Hee cúi gằm mặt suốt quãng đường di chuyển ở sân bay

Tài tử Reply 1988 giữ im lặng khi được phóng viên hỏi về đời tư

Nhiều netizen chỉ trích Ryu Jun Yeol hèn nhát, không dám đối diện với công chúng

Vào sáng ngày 15/3, drama nổ ra khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Han So Hee và Ryu Jun Yeol đi du lịch ở Hawaii, hẹn hò tình tứ tại bể bơi khách sạn hạng sang. Ban đầu, 2 công ty phản hồi mập mờ khiến dân tình không ngừng băn khoăn. Không lâu sau đó, Hyeri hủy theo dõi Ryu Jun Yeol và đăng ảnh đầy ẩn ý "Thật thú vị". Dân tình phát hiện ra Han So Hee từng đến triển lãm của Ryu Jun Yeol vào ngày 15/11 năm ngoái, chỉ 2 ngày sau khi cặp đôi Reply 1988 chia tay. Điều này làm dấy lên nghi vấn Han So Hee chính là "tiểu tam" chen vào chuyện tình của cặp đôi.

Từ đây, drama trở nên cao trào khi Han So Hee phủ nhận làm "tiểu tam" bằng cách đăng ảnh đăng ảnh meme chú chó cầm dao nói "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm".

Hành động này ban đầu được nhiều fan tán thưởng hết lời, cho rằng nữ diễn viên "1 mũi tên trúng 2 con nhạn", vừa cà khịa câu "Thật thú vị" của Hyeri vừa nhắm đến những cáo buộc cô là "tiểu tam". Nhưng chỉ đến sáng 16/3, điều này trở thành trò hề khi Han So Hee bất ngờ xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và viết tâm thư, xin lỗi Hyeri.

Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri đã chia tay vào nửa đầu năm 2023 và tin tức về việc họ chia tay xuất hiện trên truyền thông vào tháng 11 cùng năm. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô và Ryu Jun Yeol chỉ mới hẹn hò vào đầu năm nay khi anh đã độc thân, không còn trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Liên quan đến bài đăng bị cho là "cà khịa" Hyeri trên trang cá nhân vào chiều 15/3, Han So Hee cho biết cô mất bình tĩnh và sẽ gửi lời xin lỗi đến Hyeri.

Tuyên bố hôm nay của nữ diễn viên đã biến tất cả những gì cô nói ngày 15/3 đều trở thành không đáng tin. Hành động cà khịa Hyeri cũng trở nên lố bịch, Han So Hee phải vội vàng xóa story này trong sáng nay. Đến chiều, Han So Hee tiếp tục đáp trả người hâm mộ trên Insagram. Nữ diễn viên sinh năm 1994 trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội, bị nhiều người chỉ trích là "trà xanh", dối trá. Giữa tình thế 2 người phụ nữ vì mình mà thành tâm điểm bàn tán, bị công kích thì Ryu Jun Yeol chỉ giữ sự im lặng. Công ty quản lý lên tiếng xác nhận tài tử đang hẹn hò với Han So Hee, đồng thời dọa kiện người tung tin vô căn cứ, bình luận ác ý.

