Khi nữ thần Han So Hee cư xử thô lỗ

Han So Hee tự bắn vào chân mình

Han So Hee thừa nhận đang trong mối quan hệ yêu đương với Ryu Jun Yeol , trước đó vài tiếng cô đăng tải lên Instagram “dằn mặt” chuyện bị chỉ trích là “kẻ thứ ba”. Nữ diễn viên khẳng định không chen chân vào mối tình của Ryu Jun Yeol với nữ ca sĩ Hyeri vì họ đã chia tay từ đầu năm 2023, nhưng tháng 11 truyền thông mới đưa tin. Cô chính thức hẹn hò với Ryu Jun Yeol đầu năm 2024, gặp bạn trai qua triển lãm tranh hồi tháng 11/2023.

Lời nói của Han So Hee bị cộng đồng mạng đưa ra mổ xẻ vì không đúng dòng thời gian. Theo đó, khán giả chỉ ra cô gặp Ryu Jun Yeol từ giữa năm 2021 khi cả hai quay quảng cáo cho sự kiện mỹ phẩm, trong khi Han So Hee nói gặp Ryu Jun Yeol cuối năm 2023.

Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên nói dối về lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, không có hình ảnh Ryu Jun Yeol và Han So Hee chung khung hình ở sự kiện, một số fan nói hai người có mặt ở hai thời điểm khác nhau.

Cách hành xử của Han So Hee gây mất điểm trầm trọng, nhiều khán giả cho rằng cô đang tự “đào hố” chôn mình. Ảnh: X.

Sau tâm thư đầy căng thẳng, Han Seo Hee trực tiếp trả lời câu hỏi của khán giả trên blog cá nhân. Lần này, nữ diễn viên tiếp tục mắc sai lầm.

Khi bị một tài khoản chất vấn tại sao tiết lộ thời điểm chia tay của Ryu Jun Yeol – Hyeri ( bạn gái cũ Ryu Jun Yeol ), Han So Hee nói cô chưa từng nghe bạn trai nói về chuyện này nhưng biết tin “đổ vỡ” của anh từ bài báo đăng tháng 6/2023.

Việc Han So Hee tiết lộ thời gian Ryu Jun Yeol chia tay người cũ để minh chứng cô không phải là “người thứ ba” chen vào mối tình giữa Jun Yeol – Hyeri. Và câu trả lời đã đưa nữ diễn viên một lần nữa vào thế khó.

Truyền thông Hàn Quốc tháng 11/2023 mới công khai thông tin Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay sau 7 năm yêu. Tháng 8/2023, phía News1 liên hệ công ty chủ quản của hai diễn viên hỏi về tin đồn rạn nứt và cả hai đều phủ nhận. Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện cặp sao Reply 1988 vẫn dùng ốp điện thoại đôi ngay dù đã thông báo chia tay.

Khán giả đang đặt ra câu hỏi Han So Hee đọc tin Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri từ đâu bởi tháng 6/2023 không hề có thông tin xác nhận chia tay của cặp sao trên truyền thông.

Hậu quả từ phát ngôn: “Tôi chấp nhận hình tượng bị hoen ố”

Nhiều fan tỏ ra thất vọng với cách hành xử quá hấp tấp và bốc đồng của Han So Hee. Nữ diễn viên tự nhận bản thân “mất hết lý trí và cư xử thô lỗ”. Trước bình luận chỉ trích hình tượng của cô “rơi xuống vực thẳm”, Han So Hee đáp trả: “Tôi biết hình tượng của mình do fan tạo ra, không phải tôi. Vì biết đó là hình tượng quý giá nên rất buồn. Tôi sẽ chấp nhận ngay cả khi nó bị hoen ố”.

Han So Hee được nhận xét là đóa hoa nở muộn của showbiz Hàn. Diễn xuất của cô chưa được đánh giá cao nhưng khán giả yêu thích bởi ngoại hình nổi bật, được ví như "tiểu Song Hye Kyo". Ảnh: Instagram.

Phát ngôn của Han So Hee như “đổ thêm dầu vào lửa”, nhiều người chỉ trích cô đổ lỗi cho fan dù trước nay vẫn đi theo hình ảnh phụ nữ tự chủ cuộc sống, tích cực tương tác với các đồng nghiệp nữ.

Cụm từ “Han So Hee – thoát fan” đứng top hai hot search Weibo với hơn 120 triệu lượt đọc. Blogger đưa tin fanpage có gần 200.000 người theo dõi đã rời fandom Han So Hee. Cư dân mạng Trung Quốc nhận định hình ảnh của Han So Hee trong lòng công chúng đã giảm sút nhanh chóng do drama tình ái.

Phần bình luận trên bức ảnh mới nhất của Han So Hee tăng đột biến từ mốc trung bình 4.000 bình luận lên 37.000 và đang tiếp tục tăng lên. Nữ diễn viên hứng chịu bình luận chỉ trích, nhiều người nói chuyện đời thực của cô không khác gì những vai diễn trên màn ảnh.

Cách hành xử đi đôi cùng phát ngôn khó hiểu của Han So Hee khiến khán giả “quay vòng”, dẫn nữ diễn viên đi vào ngõ cụt. Dù có công ty quản lý đứng sau, Han So Hee không hề khôn khéo tự khi tự xử lý ồn ào khiến sự việc càng thêm phần bung bét.

