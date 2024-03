Theo Naver, sau 3 ngày vướng phải lùm xùm tình ái gây ầm ĩ dư luận, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều đã có những động thái mới gây chú ý. Chiều ngày 17/3, netizen phát hiện Han So Hee đã xóa hoặc ẩn các bài viết trên blog cá nhân, bao gồm bài xác nhận hẹn hò tài tử Ryu Jun Yeol, bình luận trả lời fan cô biết được bạn trai đường ai nấy đi với nữ ca sĩ Hyeri vào tháng 6/2023 là nhờ đọc báo.

Han So Hee đã ẩn, xóa các bài viết trên trang blog cá nhân

Về phía Ryu Jun Yeol, nam diễn viên được cho là đã đổi chuyến bay từ Hawaii (Mỹ) về Hàn Quốc, không đi cùng bạn gái Han So Hee sau khi ồn ào tình tay 3 nổ ra. Vào ngày 15/3, công ty quản lý xác nhận Ryu Jun Yeol và Han So Hee đều đang ở Hawaii. Lúc đó, khán giả đã có được thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol sẽ cùng từ Hawaii về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ trên cùng 1 chuyến bay. Nhưng hiện tại, khi tra cứu lại, chuyến bay của Ryu Jun Yeol được thông báo đã thay đổi. Vì vậy, netizen suy đoán cặp sao quyết định tránh xuất hiện cùng nhau để không gây ra thêm sự chú ý.

Ryu Jun Yeol đã đổi chuyến bay, không đi cùng chuyến với Han So Hee về Hàn như lịch trình định trước sau khi ồn ào đời tư nổ ra

Chuyện tình cảm Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm mạng xã hội, truyền thông Hàn Quốc 3 ngày qua. Mối quan hệ của họ bị phát hiện khi 1 tài khoản mạng đăng tải thông tin nhìn thấy Han So Hee và Ryu Jun Yeol tình tứ bên bể bơi ở Hawaii. Vào ngày 16/3, Han So Hee lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm, Ryu Jun Yeol thông qua công ty cũng chính thức thừa nhận đang hẹn hò người đẹp kém 8 tuổi. Cặp sao đều khẳng định tiến đến mối quan hệ mới khi Ryu Jun Yeol đã chia tay bạn gái cũ - nữ thần tượng Hyeri.

Dù vậy, với liên tiếp những lỗ hổng timeline hẹn hò, khác xa dữ kiện thực tế được Han So Hee và Ryu Jun Yeol đưa ra, cùng động thái hủy theo dõi bạn trai cũ hay dòng chia sẻ "Thật thú vị" từ Hyeri, cặp tình nhân mới của Kbiz đang vướng nghi vấn ngoại tình. Han So Hee hiện đánh mất hình ảnh vì cách hành xử bốc đồng, thô lỗ khi tự xử lý lùm xùm đời tư. Trong khi đó Ryu Jun Yeol cũng bị chê trách dữ dội vì thái độ im lặng, không bảo vệ những người phụ nữ đã và đang yêu thương anh.

Drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri gây xôn xao dư luận châu Á những ngày qua

Nguồn: Naver