Nóng nhất giá vàng bạc 17/9: DOJI và Phú Quý đồng loạt điều chỉnh

Giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm, biên độ mua - bán nới rộng, trong khi giá bạc cũng có nhiều điều chỉnh.

Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay (17/9) ghi nhận đà giảm so với phiên trước đó, tiếp tục chuỗi biến động tích lũy từ đầu tuần. Trong khi giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 4.280 USD/ounce, chênh lệch mua - bán trong nước vẫn kéo dài ở mức cao.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm, biên độ chênh lệch mua - bán nới rộng

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 17/9/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết chiều mua vào 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 17/9.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức đỉnh của các phiên trước đó, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 0,7 triệu đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Đối với dòng sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), doanh nghiệp này niêm yết giá mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145,3 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% lùi về giao dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá vàng niêm yết sáng nay cho thấy vàng miếng SJC giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và sản phẩm Kim Tiên niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tiếp tục giảm.

Theo ghi nhận từ thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm như Kim Gia Bảo 24K giao dịch mua vào ở mức 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra 146,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước. Vàng miếng SJC tại đây niêm yết bán ra ở mức 145,8 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm khoảng 700.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện dao động phổ biến từ 3 - 4 triệu đồng/lượng tùy từng loại vàng và từng doanh nghiệp.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước trải qua các nhịp rung lắc kỹ thuật trong biên độ từ 0,5 - 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, sau động thái tăng lãi suất của Fed, giá vàng thế giới đã tăng lên 4.367 USD/ounce rồi nhanh chóng hạ xuống 4.283 USD/ounce.

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.279,69 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank (niêm yết ở mức 25.815 VND/USD mua vào và 26.225 VND/USD bán ra), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 135,3 - 135,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí gia công).

Giá vàng miếng SJC bán ra trong nước (145,8 triệu đồng/lượng) hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 10,3 - 10,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước

Cùng chung xu hướng điều chỉnh với giá vàng, thị trường bạc trong nước sáng nay 17/9 ghi nhận các phiên điều chỉnh giảm nhẹ tại các thương hiệu kinh doanh kim loại quý.

Tại Tập đoàn DOJI, Bạc DOJI 99.9 (loại 1 lượng) hiện giao dịch ở mức 2,215 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,315 triệu đồng/lượng (bán ra). Dòng Bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) niêm yết bán ra ở mức 2,275 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,172 triệu đồng/lượng và bán ra 2,239 triệu đồng/lượng. Đối với Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg, giá mua vào là 57,919 triệu đồng/kg và bán ra 59,706 triệu đồng/kg.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (đơn vị lượng) giao dịch chiều mua vào ở mức 2,178 triệu đồng/lượng và bán ra 2,562 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi 1kg tại doanh nghiệp này giao dịch quanh mức 58,080 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,867 triệu đồng/kg (bán ra), giảm khoảng 800.000 đồng/kg so với phiên liền trước.