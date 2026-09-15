Giá vàng hôm nay 15/9 quay đầu giảm, chênh lệch mua - bán nới rất rộng

Chênh lệch với giá vàng thế giới chạm mốc 16 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 15/9 ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm nhẹ tại thị trường trong nước sau chuỗi ngày áp sát đỉnh lịch sử. Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục duy trì sắc xanh và giao dịch trên mốc 4.300 USD/ounce, thị trường vàng nội địa lại hạ nhiệt khoảng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với hôm qua, khiến khoảng cách chênh lệch mua - bán tiếp tục nới rộng.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/9: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Tại Bảo tín Phú Quý, giá vàng miếng SJC ghi nhận ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.



Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 15/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã điều chỉnh giảm nhẹ 0,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra. Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán tại SJC hiện được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/9 quay đầu giảm nhẹ.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, niêm yết ở ngưỡng 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với phân khúc vàng nhẫn và nữ trang 9999, xu hướng hạ nhiệt cũng diễn ra khá đồng điệu trên toàn thị trường. Nhẫn tròn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) hiện được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 0,3 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Biên độ chênh lệch mua - bán đối với nhẫn SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sản phẩm nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI tiếp tục giữ mặt bằng giá nhỉnh hơn, niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch mua - bán tại DOJI đang bị đẩy lên rộng tới 4 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tuần đến nay, thị trường vàng trong nước chủ yếu vận động trong biên độ hẹp theo hướng tích lũy và điều chỉnh kỹ thuật. Sau các phiên bật tăng mạnh mẽ trước đó, áp lực chốt lời ngắn hạn đã khiến giá vàng giảm từ 0,3 đến 0,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, việc mặt bằng giá bán ra vẫn vững vàng đứng trên cột mốc 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay 15/9 tiếp tục giữ vững đà tăng nhẹ 0,16% (tương đương tăng 6,92 USD/ounce), hiện đứng ở ngưỡng 4.305,78 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại (24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 129,06 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, 64% số chuyên gia dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, 14% cho rằng kim loại quý tiếp tục giảm, 22% nhận định không thay đổi về giá kim loại quý.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đối với 115 nhà đầu tư bán lẻ, có 53% dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, 24% kỳ vọng giảm giá, còn lại 23% cho rằng giá vàng ổn định.﻿

Giá bạc trong nước phân hóa

Cùng chung nhịp đập với thị trường vàng, giá bạc trong nước sáng ngày 15/9 ghi nhận những diễn biến đan xen giữa các thương hiệu lớn.

Tại Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng nhích nhẹ, niêm yết ở mức 2,186 triệu đồng/lượng mua vào và 2,254 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với bạc thỏi loại 1 kg, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 58,293 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 60,106 triệu đồng/kg, khoảng cách chênh lệch mua - bán đạt mức 1,813 triệu đồng/kg.﻿

Tham khảo giá bạc tại Doji.

Giá bạc Phú Quý hôm nay.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá bạc niêm yết đối với sản phẩm Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng hiện ở mức 2,216 triệu đồng/lượng mua vào và 2,316 triệu đồng/lượng bán ra. Các loại bạc miếng/thỏi 999 khác tại DOJI giao dịch ở mức 2,176 triệu đồng/lượng mua vào và 2,276 triệu đồng/lượng bán ra.

