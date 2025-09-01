NÓNG: Nga bắn đồng loạt 142 UAV, tàu Azerbaijan cháy dữ dội

Topcor đưa tin, quân đội Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Trong chiến dịch này, có tổng cộng 142 máy bay không người lái (UAV) với nhiều chức năng khác nhau được sử dụng, trong đó khoảng 45 chiếc bay từ phía Biển Đen vào khu vực Odessa.

Theo các kênh bán quân sự Nga, tại cảng thành phố Chornomorsk (Ilyichevsk), một số UAV đã đánh trúng tàu treo cờ São Tomé và Príncipe nhưng mang đăng ký Azerbaijan, chở theo hàng hóa quân sự, trong đó có cả chất nổ dành cho Ukraine. Con tàu này bị hư hại phần thượng tầng và thân vỏ, đồng thời bùng phát cháy sau đợt tấn công.

Topcor cho biết, có vẻ như con tàu này hoạt động phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine, đảm nhiệm vai trò kênh vận chuyển, thường xuyên đưa các loại hàng hóa quân sự tới Ukraine dưới dạng sản phẩm dân sự.

Các mặt hàng bao gồm linh kiện cho UAV, xuồng không người lái (BEC), thuốc nổ, vũ khí bộ binh và các thiết bị đặc thù khác.

Đoạn video ghi lại cuộc tấn công. Nguồn: VK

Ngoài con tàu này, đợt tấn công của Nga cũng phá hủy cơ sở hạ tầng cảng, kho bãi và nhà ga, gây cháy tại khu neo đậu và làm nổ kho đạn của Ukraine.

Chornomorsk là cảng biển lớn và có vị trí chiến lược tại tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Đây là một trong ba cảng biển của Ukraine tham gia hành lang vận tải biển nối Biển Đen và Địa Trung Hải. Ông Oleg Kiper – người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Odessa – xác nhận, Chornomorsk đã hứng chịu một đợt tấn công lớn từ UAV Nga. Các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến một phần khu vực mất điện.

Hiện Azerbaijan chưa lên tiếng về vụ tấn công. Quan hệ Nga – Azerbaijan thời gian qua đã rơi vào vòng xoáy căng thẳng hiếm thấy.

Sau sự cố máy bay Embraer 190 của Azerbaijan Airlines bị trúng tên lửa phòng không Nga vào cuối năm 2024 khiến 38 người thiệt mạng, Tổng thống Ilham Aliyev công khai yêu cầu Moscow thừa nhận trách nhiệm và bồi thường.

Đến giữa năm 2025, tình hình càng leo thang khi lực lượng đặc nhiệm Nga đột kích cộng đồng người Azerbaijan ở Yekaterinburg khiến hai anh em nhà Safarov tử vong, còn Baku đáp trả bằng cách bắt giữ nhân sự thuộc các cơ quan truyền thông Nga và đóng cửa văn phòng Sputnik tại thủ đô.

Trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao chưa hạ nhiệt, Azerbaijan lại gia tăng hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực năng lượng, vận tải và hỗ trợ hậu cần, động thái bị Moscow coi là mang tính “chống Nga” rõ rệt. Chính vì vậy, việc một tàu chở hàng đăng ký Azerbaijan nghi bị UAV Nga tấn công ở khu vực Odessa càng phản ánh sự chồng chất mâu thuẫn và sự rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ hai nước.