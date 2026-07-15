Nóng: Một hãng hàng không Việt tuyển tiếp viên hàng không, thu nhập tới gần 90 triệu đồng/tháng

Đây là động thái nằm trong kế hoạch mở rộng đội bay và mạng đường bay trong thời gian tới của hãng hàng không này.

Sun PhuQuoc Airways đang tuyển tiếp viên có kinh nghiệm từ các hãng hàng không được Skytrax hoặc APEX World Class xếp hạng 5 sao, với mức thu nhập công bố lên tới khoảng 89 triệu đồng mỗi tháng.

Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không do Sun Group đầu tư, vừa mở đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không quốc tế nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng đội bay và mạng đường bay trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là đợt tuyển dụng lần này hướng trực tiếp tới nhân sự đang làm việc tại những hãng hàng không được Skytrax hoặc APEX World Class công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Theo thông báo trên trang LinkedIn chính thức của hãng, ứng viên phải đang làm tiếp viên tại một hãng hàng không thuộc nhóm trên và có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc tích lũy. Sun PhuQuoc Airways mở cơ hội cho ứng viên thuộc mọi quốc tịch, thay vì chỉ tuyển nhân sự trong nước.

Hãng cho biết đang tìm kiếm những nhân sự từng làm việc trong môi trường hàng không 5 sao để tham gia xây dựng mô hình dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với phong cách phục vụ và văn hóa hiếu khách của Việt Nam. Việc tuyển người từ các hãng đã được xếp hạng 5 sao không đồng nghĩa Sun PhuQuoc Airways hiện đã sở hữu chứng nhận này; đây là một phần trong định hướng xây dựng trải nghiệm hàng không 5 sao của hãng.

Trong thông báo tuyển dụng đăng trên LinkedIn, mức thu nhập tối đa dành cho vị trí tiếp viên trưởng, hay Cabin Manager, được công bố là 3.400 USD/tháng. Với vị trí tiếp viên hàng không, hay Cabin Crew, mức tối đa là 2.300 USD/tháng.

Quy đổi theo tỷ giá khoảng 26.100 đồng/USD, hai con số trên lần lượt tương đương khoảng 88,7 triệu đồng và 60 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, đây là mức thu nhập tối đa được tính trên cơ sở 70 giờ bay mỗi tháng, không phải mức lương cơ bản cố định dành cho tất cả nhân sự. Thu nhập thực tế có thể phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, số giờ khai thác, phụ cấp và các chương trình thưởng đi kèm.

Ngoài thu nhập hàng tháng, Sun PhuQuoc Airways công bố ba nhóm tiền thưởng gồm thưởng thu hút nhân sự nước ngoài, thưởng ký hợp đồng dành cho người có kinh nghiệm quốc tế và thưởng dành riêng cho ứng viên từng làm việc tại hãng hàng không 5 sao.

Nhân sự quốc tế trúng tuyển còn được hỗ trợ thủ tục visa, giấy phép lao động và thẻ tạm trú. Các quyền lợi khác gồm hỗ trợ nhà ở, bữa ăn, thêm vé máy bay và ưu đãi tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Tài liệu tuyển dụng cũng đề cập chương trình tài trợ đoàn tụ gia đình, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Sun Care 24/7, khám sức khỏe, đào tạo và chính sách vé máy bay cho người thân hoặc người đồng hành.

Trước đợt "săn" nhân sự từ các hãng 5 sao, Sun PhuQuoc Airways đã tổ chức chiến dịch Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 với mục tiêu tuyển khoảng 1.000 tiếp viên trên toàn cầu. Với nhóm tiếp viên mới chưa có kinh nghiệm, hãng công bố mức thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng/tháng, chưa gồm một số khoản phụ cấp.

Nhu cầu nhân sự tăng theo tốc độ mở rộng đội bay

Hoạt động tuyển dụng quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways đang tăng nhanh số lượng máy bay và mở rộng từ các đường bay nội địa sang thị trường quốc tế.

Hãng chính thức khai thác thương mại từ ngày 1/11/2025 và kể từ đó kế hoạch mở rộng đã được đẩy nhanh đáng kể. Theo thông tin được Sun Group công bố vào tháng 6/2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến vận hành khoảng 33 máy bay vào cuối năm nay, trong đó có cả máy bay thân hẹp và thân rộng. Bốn chiếc Airbus A330 đầu tiên dự kiến được đưa vào khai thác từ tháng 9/2026 để phục vụ các đường bay dài hơn.

Về dài hạn, hãng đã công bố mục tiêu sở hữu khoảng 100 máy bay vào năm 2030. Tháng 2/2026, Boeing và Sun PhuQuoc Airways thông báo thỏa thuận mua tối đa 40 máy bay Boeing 787 Dreamliner, với phiên bản 787-9 được lựa chọn làm dòng tàu bay chủ lực cho mạng đường bay xuyên lục địa.

Song song với mở rộng đội bay, Sun PhuQuoc Airways đang phát triển mạng kết nối Phú Quốc với các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ. Nhu cầu tuyển tiếp viên có kinh nghiệm quốc tế vì vậy không chỉ nhằm bổ sung số lượng nhân sự, mà còn liên quan trực tiếp tới việc chuẩn hóa dịch vụ khi hãng tiến vào các đường bay quốc tế và chuẩn bị khai thác máy bay thân rộng.