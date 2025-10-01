Nóng: Một hãng hàng không giá rẻ vừa tuyên bố ngừng hoạt động, toàn bộ các chuyến bay sẽ bị hủy ngay lập tức

Hôm thứ hai tuần này, hàng trăm hành khách nhận được thông báo gây sốc: Hãng hàng không giá rẻ của Iceland, Play, đã ngừng hoạt động và hủy toàn bộ chuyến bay ngay lập tức.

Trong thông cáo gửi khách với lời mở đầu “Kính gửi hành khách”, Play cho biết tất cả các chuyến bay đều bị hủy, khuyến nghị những người bị mắc kẹt chủ động tìm chuyến thay thế với các hãng khác vì có thể sẽ có “vé cứu hộ” (giá chiết khấu cho hành khách mắc kẹt), đồng thời những ai mua vé bằng thẻ tín dụng nên liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để yêu cầu hoàn tiền.

Play khai thác các đường bay giữa Reykjavik và nhiều thành phố ở châu Âu, Canada, Mỹ; theo người phát ngôn sân bay Keflavik gần Reykjavik là ông Gudjon Helgason, việc đóng cửa ảnh hưởng khoảng 1.750 hành khách chỉ trong ngày thứ hai, với các chuyến từ Reykjavik đi Baltimore, Barcelona, Lisbon và các chuyến bay đến Reykjavik từ Paris, London, Copenhagen đều bị hủy. Hiện chưa rõ bao nhiêu người đang dở hành trình và bị kẹt xa nhà.

Ra mắt năm 2021 để lấp khoảng trống WOW Air để lại sau khi hãng này phá sản năm 2019, Play đã chở 1,6 triệu hành khách trong năm ngoái, sở hữu 10 máy bay và bay tới 42 điểm đến, trong đó khoảng 40% khách dùng hãng để trung chuyển qua Iceland.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính quý mới nhất công bố tháng trước, Play thừa nhận đối mặt nhiều khó khăn như tỷ giá bất lợi, cầu suy giảm và thời gian “nằm đất” kéo dài của một tàu bay vì bảo dưỡng động cơ; lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) năm ngoái ở mức âm 31 triệu USD, bị hãng đánh giá là “kém chuẩn”.

Dù vậy, hồi tháng 2, CEO Einar Orn Olafsson vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng những điều chỉnh chiến lược - trong đó có việc chuyển trọng tâm sang các điểm nghỉ dưỡng sẽ giúp tăng doanh thu trong năm 2025.

Hiện ông Olafsson không phản hồi yêu cầu bình luận từ NYTimes nào vào ngày thứ hai sau khi hãng tuyên bố ngừng bay.

Trước đó vào tháng 6 năm nay, ﻿ hãng hàng không Qantas của Úc thông báo sẽ đóng cửa Jetstar Asia – hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Singapore – trong bối cảnh đang phải đối mặt với chi phí nhà cung cấp tăng cao, phí sân bay gia tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng giá rẻ trong khu vực.

Động thái này sẽ giúp Qantas giải phóng 500 triệu đôla Úc (tương đương 326,4 triệu USD) để đầu tư vào kế hoạch thay mới đội bay của mình.

Qantas cho biết 13 máy bay Airbus A320 của Jetstar Asia sẽ được điều chuyển dần về phục vụ tại Úc và New Zealand.

Jetstar Asia tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chi phí nhà cung cấp tăng cao, phí sân bay lớn và sự cạnh tranh ngày càng mạnh trong khu vực, khiến hãng khó có thể đạt được mức lợi nhuận tương đương với các thị trường cốt lõi có hiệu suất cao hơn trong cùng tập đoàn.

Bà Vanessa Hudson – CEO của tập đoàn Qantas – cho biết một số chi phí từ phía nhà cung cấp đã tăng tới 200%, làm thay đổi đáng kể cơ cấu chi phí của công ty.

“Chúng tôi hiện đang triển khai chương trình thay mới đội bay tham vọng nhất trong lịch sử, với gần 200 đơn đặt hàng máy bay chắc chắn và hàng trăm triệu đôla được đầu tư vào đội bay hiện tại”, bà Hudson nói thêm.

Jetstar Asia đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á, bao gồm AirAsia của Capital A và Scoot – chi nhánh giá rẻ của Singapore Airlines.

Qantas thành lập Jetstar Asia cách đây hơn 20 năm, nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ hàng không giá rẻ tại châu Á.

