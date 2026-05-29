HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nóng: Mỗi nhân viên FPT sẽ nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này

Đinh Anh
|

Điều kiện để nhận mức hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng là gì?

Theo thông tin công khai từ Tập đoàn FPT, đơn vị này vừa ban hành Quy định chính sách đào tạo tiến sĩ công nghệ, áp dụng toàn Tập đoàn. Theo quy định, chương trình được xây dựng nhằm phát triển nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn.
Nóng: Mỗi nhân viên FPT nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch Trương Gia Bình nếu làm được điều này- Ảnh 1.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ dành cho mỗi nghiên cứu sinh có thể lên tới 500 triệu đồng trong toàn bộ thời gian đào tạo tối đa 4 năm, gồm học phí tối đa 200 triệu đồng, chi phí tham dự hội nghị hội thảo tối đa 150 triệu đồng và chi phí tài nguyên nghiên cứu GPU tối đa 150 triệu đồng. Với các trường hợp cá nhân học tập ở nước ngoài theo diện học bổng hoặc được Tập đoàn cử đi học, các chi phí phát sinh như di chuyển, ăn, ở còn được xem xét thực hiện theo quy định về công tác phí nước ngoài hiện hành của FPT.

Về đối tượng áp dụng, chương trình dành cho CBNV ký hợp đồng lao động với FPT, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Việc lựa chọn ứng viên sẽ do Hội đồng chuyên gia của Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) đánh giá, thông qua quy trình xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp theo kế hoạch tuyển chọn hàng năm. Hội đồng có sự tham gia của đại diện ban điều hành FPT, ban giám đốc Viện QACI và các chuyên gia trong, ngoài Tập đoàn thuộc các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Chính sách cũng nêu rõ ưu tiên dành cho những trường hợp đã có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc tham gia các dự án trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm của FPT.

Về điều kiện dự tuyển, ứng viên cần tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên ở các ngành phù hợp như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính hoặc các ngành gắn với định hướng công nghệ lõi của Tập đoàn. Ngoài ra, chương trình yêu cầu về ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 hoặc tương đương, và cá nhân dự tuyển phải sở hữu ít nhất một công bố khoa học liên quan trong vòng 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Đáng chú ý, với trường hợp chưa đáp ứng điều kiện công bố khoa học, Viện QACI vẫn có thể xem xét hỗ trợ lộ trình để đạt điều kiện trước khi chính thức tham gia chương trình.

Không chỉ hỗ trợ chi phí, chương trình còn kèm theo các hỗ trợ chuyên môn như định hướng nghiên cứu, hướng dẫn viết đề cương, giới thiệu giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục đăng ký nghiên cứu sinh tại các trường đại học uy tín có hợp tác với Viện QACI hoặc trường mà ứng viên nhận học bổng. Cam kết này thể hiện rõ mong muốn của FPT đồng hành nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập.

Để thuận tiện hơn cho quá trình học tập, nghiên cứu, chính sách yêu cầu các CTTV tạo điều kiện cho CBNV tham gia chương trình, bố trí và sắp xếp công việc phù hợp để người học vừa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, vừa bảo đảm công việc tại đơn vị. Điều này thể hiện sự nhất quán và quyết tâm cao độ của toàn Tập đoàn FPT trong việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu dài hạn là phát triển Công nghệ chiến lược, làm chủ công nghệ lõi.

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại