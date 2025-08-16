NÓNG: Lịch công bố điểm chuẩn của 30 trường đại học cả nước

Mùa tuyển sinh 2025 đang bước vào giai đoạn “căng như dây đàn” khi hàng triệu sĩ tử cả nước nín thở chờ đợi điểm chuẩn của các trường đại học. Theo quy định, điểm chuẩn đại học năm 2025 theo quy định của Bộ GDĐT sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã lên lịch dự kiến công bố sớm hơn.
Dưới đây là lịch công bố điểm chuẩn dự kiến của 30 trường đại học để thí sinh và phụ huynh chủ động theo dõi, tránh bỏ lỡ thời điểm quan trọng.
|STT
|Trường
|Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến
|1
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|20/8
|2
|Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội
|20/8
|3
|Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM
|20/8
|4
|Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
|20/8
|5
|Đại học Công thương TP.HCM
|20/8
|6
|Đại học Điện lực
|20/8
|7
|Đại học Mở Hà Nội (muộn nhất sáng 21/8)
|20/8
|8
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|20/8
|9
|Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
|20/8
|10
|Đại học CMC (Hà Nội)
|20/8
|11
|Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
|20/8
|12
|Đại học Văn Lang (TP.HCM)
|20/8
|13
|Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
|20/8
|14
|Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF)
|20/8
|15
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|20/8
|16
|Đại học Thương mại
|20-22/8
|17
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|20-22/8
|18
|Đại học Giao thông Vận tải
|21/8
|19
|Đại học Y Dược TP.HCM
|21-22/8
|20
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|21-22/8
|21
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|21-22/8
|22
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|21-22/8
|23
|Đại học Tài chính – Marketing
|22/8
|24
|Trường Đại học Hà Nội
|22/8 (chậm nhất 17h)
|25
|Học viện Ngân hàng
|22/8 (trước 17h)
|26
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|22/8
|27
|Học viện Tài chính
|22/8
|28
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|22/8
|29
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|22/8
|30
|Đại học Ngoại thương
|22/8
Sau khi viết điểm thi, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học trước 17h ngày 30.8 Nếu không thực hiện thao tác này đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và mất suất.
Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường có thể tổ chức xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung.
Lịch công bố điểm chuẩn của các trường là dự kiến và có thể thay đổi. Thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website chính thức của Bộ GDĐT và các trường đại học để có được thông tin chính xác và kịp thời.
Tổng hợp