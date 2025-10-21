Tối 21/10, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty Hoàng Long; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định các cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án); ông Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Phòng Hàn Quốc, Tây Á, châu Phi; Đỗ Vân Hương, quyền Trưởng Phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, cựu Trưởng Phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, cựu chuyên viên Phòng Pháp chế, có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan (trái) và các bị can Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương - Ảnh: Bộ Công an

Những người trên còn móc nối với Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý, để "chạy" giấy phép.

Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp Giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" số 3817/QĐ-CSKT-P6 và các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng gồm: Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội Nhận hối lộ và Nguyễn Lâm Sơn về tội Môi giới hối lộ.