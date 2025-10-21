HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt 1 nhân viên hàng không trộm tài sản trong hành lý ký gửi

Trang Anh |

Công an Hà Nội vừa làm rõ và bắt giữ một nhân viên phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất vì tội trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi của hành khách.

Trước đó, đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi vào ngày 17/9/2025.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Sân bay Nội Bài đã khẩn trương điều tra, xác minh. Đến ngày 14/10/2025, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (SN 1999, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Bắt 1 nhân viên hàng không trộm tài sản trong hành lý ký gửi- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Phương Anh Vũ - Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận đã lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất để lục lọi và lấy trộm tài sản của khách hàng.

Hiện, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bắt Nguyễn Thị Tuyết Loan
Tạm giữ Đào Quang Hà vì chiếm đoạt tiền từ thiệnTạm giữ Đào Quang Hà vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Đào Quang Hà, thành viên một đoàn từ thiện Đắk Lắk bị tạm giữ vì hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi ủng hộ sau vụ va chạm giao thông.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

sân bay Tân Sơn Nhất

Công an Sân bay Nội Bài

Trần Phương Anh Vũ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại