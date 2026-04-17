Nóng: Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu sụt gần 11%, chứng khoán tăng kỷ lục

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết eo biển này được mở cửa hoàn toàn cho các tài thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Araghchi lưu ý các tàu phải di chuyển theo "tuyến đường điều phối" do cơ quan hàng hải Iran công bố.

Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn Iran trên mạng xã hội vì động thái mở cửa eo biển này. Ngay sau thông báo, giá dầu đã lao dốc hơn 11%. Trước đó vào thứ Năm, Israel và Lebanon đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày.

Chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon nhắm vào nhóm vũ trang Hezbollah từng là điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Vào ngày 7/4, ông Trump từng đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận khi để Israel tiếp tục chiến dịch tại Lebanon. Do những tranh chấp về các điều khoản, eo biển này gần như đã bị đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran với chỉ một vài tàu thương mại qua lại mỗi ngày.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI giao tháng 5 đã giảm 10,6% xuống mức 84,63 USD/thùng. Giá dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế giao tháng 6 cũng sụt giảm 9,9%, về mức 89,50 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm vào ngày thứ Sáu sau thông báo mở cửa eo biển Hormuz. Chỉ số Dow Jones tăng 702 điểm, tương đương 1,5%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng đạt mức cao mới với mức tăng 1,4%.