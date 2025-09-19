Nóng hừng hực: Các đại lý chính thức mở bán iPhone 17, hàng trăm nghìn người nhận máy

Tâm điểm của sự chú ý năm nay đổ dồn vào chiếc iPhone 17 Pro Max, mẫu điện thoại cao cấp nhất với giá khởi điểm từ 38 triệu đồng. Sức nóng của model này đã được chứng minh từ tuần trước, khi hơn 100.000 lượt đặt hàng đổ về các hệ thống chỉ sau vài giờ mở bán. Các trang bán lẻ online lớn như Thế Giới Di Động, ShopDunk và cả Apple Store Online đều ghi nhận tình trạng "cháy hàng" phiên bản Pro Max chỉ sau vài phút.

Điều này lý giải tại sao nhiều người chọn cách xếp hàng trực tiếp. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), hệ thống Top Zone đã chuẩn bị 300 suất iPhone 17 Pro Max 256 GB bán trực tiếp cho những người đến sớm nhất. Từ tối 18/9, nhiều người đã có mặt, nhận vòng tay định danh và kiên nhẫn chờ đợi qua đêm. Tương tự, rất đông người tiêu dùng cũng đã đến các đại lý Apple ủy nhiệm (AAR) khác để chờ đợi nhận máy sớm.

Rất đông khách hàng đến chi nhánh TopZone tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ nhận máy sớm (Ảnh: TopZone)

Hàng nghìn chiếc iPhone mới nhất đã sẵn trên kệ hàng, chờ bàn giao cho khách tại hệ thống Di Động Việt

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - CEO Di Động Việt unbox chiếc iPhone mới ngay đúng 8h sáng

Màu Cam Vũ Trụ chính là màu sắc hot nhất trên iPhone 17 Pro năm nay

Đúng 8h sáng, không khí sôi động bên trong hệ thống TopZone khi chính thức bàn giao iPhone 17 cho những khách hàng đầu tiên (Ảnh: TopZone)

Theo anh Minh Tuấn, CEO của hệ thống Minh Tuấn Mobile, đơn vị đã nhận tổng cộng 18.000 đơn đặt hàng iPhone 17. Riêng trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống sẽ bàn giao khoảng 1.000 máy đến tay khách hàng.

iPhone 17 đã sẵn sàn bàn giao cho khách hàng tại đại lý (Ảnh: Minh Tuấn Mobile)

Một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ hot nhất (Ảnh: TopZone)

Người dùng trải nghiệm sản phẩm mới nhất từ Apple trong ngày mở bán

Dù giá bán năm nay cao hơn thế hệ trước từ 3-4 triệu đồng và phiên bản 2TB cao cấp nhất có giá lên tới 64 triệu đồng, sức hút của dòng Pro Max dường như không hề suy giảm.

Dòng iPhone 2025 mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. iPhone Air gây ấn tượng với độ mỏng kỷ lục 5,6 mm. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình với cụm camera lớn hơn và vỏ nhôm tản nhiệt tốt hơn. Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn giữ lại thiết kế cũ nhưng được nâng cấp lớn về màn hình lên 120Hz và chip Apple A19 mạnh mẽ.