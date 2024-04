Nóng hầm hập như "lò bát quái", người dân TPHCM kêu trời: Bước ra khỏi phòng lạnh là "bơi trong biển... mồ hôi"

"Cơn mưa ngang qua" nhưng cái nóng vẫn... ở lại

Sáng 26/4, một số khu vực ở TPHCM như quận 1, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh... bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa. Những giọt mưa đầu mùa mang niềm hứng khởi đầy hy vọng cho người dân về một ngày được "giải nhiệt" sau chuỗi ngày nắng nóng kinh khủng khiếp. Nhưng không! Cơn mưa xảy ra nhanh và nhanh chóng chấm dứt, dù làm dịu khí trời nhưng chính độ ẩm cao trong không khí kết hợp với khí nóng do nước bốc hơi lên từ nền đất lại khiến nhiều người càng khó chịu hơn.

Theo dự báo, dù có mưa nhưng thời tiết TPHCM hôm nay vẫn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C. Nhiệt độ trong khoảng 36-38 độ C, không thay đổi so với ngày hôm trước. Nền nhiệt thực tế ngoài đường lúc giữa trưa có nơi hơn 41 độ C.

Cơn mưa sáng nay không thể cứu vãn được cái nóng của TPHCM, sau mưa, nhiều người vẫn phải trùm kín mít, mướt mồ hôi đi học, đi làm.

Nhiều người chạy xe máy giữa thời tiết này ngoài việc che chắn kỹ lưỡng thì cũng phải tự chế mái che chống nắng

Với nhiều người, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vì vậy mọi người đều tranh thủ đi làm chăm chỉ để hoàn tất công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Chị Thanh Mai, nhân viên văn phòng ở quận 10, chia sẻ: "Hôm nay mình sẽ đóng gói đồ đạc lên văn phòng luôn, tranh thủ giải quyết hồ sơ sổ sách công việc rồi chở đồ về quê nghỉ dài ngày. Nhưng nắng nóng thế này cũng đáng lo ngại, di chuyển 10 phút trên đường mà mồ hôi đã tuôn như tắm rồi. Chắc mình sẽ đợi chiều tối tắt nắng rồi mới chạy về quê".

Di chuyển dưới nắng nóng kinh hoàng của TPHCM những ngày này như một cực hình

Một số công nhân, bảo vệ làm việc thường xuyên ngoài trời cũng đánh giá đợt nắng nóng đến ngộp thở của TPHCM có phần gay gắt và kéo dài hơn mọi năm. Có người còn ví cả thành phố như cái "lò bát quái".

Những người làm việc dưới trời nắng phải thường xuyên bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe

Quay quắt trong cái nóng của TPHCM

"Đừng ai rủ ra ngoài ăn trưa nữa"

Sau chuỗi ngày nắng nóng, dân công sở TPHCM đã rút được kinh nghiệm xương máu vào giờ nghỉ trưa. "Đừng ai rủ tôi ra ngoài ăn trưa trong thời tiết này nữa" - chị Yến, nhân viên ngân hàng ở quận 1, tuyên bố với các đồng nghiệp trong phòng. Vừa hay, phòng chị cũng không ai có nhu cầu rủ chị đi ăn trong nắng điên cuồng phang thẳng xuống đỉnh đầu như thế này.

Mọi người đặt đồ ăn hoặc đem cơm theo, vì "máy lạnh trên văn phòng giờ là chân ái", không ai muốn rời nửa bước.

Nhiều người cho biết bị choáng váng, nhức đầu sau khi ra đường vào giờ trưa

Người mang dù, người che chắn bằng áo nhưng vẫn "oi hết cả đầu óc" giữa trưa nắng

Không chỉ ban ngày, cái nóng bức đi theo người dân TPHCM đến tận đêm. Cô Phương, ngụ quận Bình Thanh, chia sẻ: "Chiều nào đi làm về tôi cũng phải nói người ở nhà bật trước máy lạnh, vào nhà là chui vào phòng lạnh ngay chứ chịu không nổi".

Công nhân nghỉ trưa dưới các dạ cầu để tránh nóng

Người dân TPHCM mong nhanh bước vào mùa mưa để "giải thoát" khỏi cái nóng bức khó chịu này

Một số khu vực ở TPHCM đứng gió, cái nóng hầm hập buổi tối khiến nhiều người đi dạo cũng mướt cả mồ hôi.

Dự báo ngày 26/4, nhiệt độ dao động trong khoảng 29-31 độ C, tăng 1 độ so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 74-83%; mật độ mây 7-14%.

Theo chuyên gia thời tiết, thống kê 10 năm gần đây cho thấy chưa có năm nào cả ba miền Bắc, Trung và Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như năm nay.