Bất ngờ nhận tin báo bị mạo danh vay nợ 85 triệu đồng, người phụ nữ nhốt mình trong phòng, cô con gái nhanh trí làm ngay một việc giúp mẹ an toàn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh, ngày 24/4/2024, Công an xã Kỳ Châu nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Tân trú tại xã Kỳ Châu về việc có người sử dụng các số điện thoại 0854334797 gọi điện tự xưng là Lê Thanh Hải, cán bộ Công an xã Kỳ Châu thông báo về việc Công an TP Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ việc có liên quan đến chị Tân như sau:

Ngày 01/10/2023, có người khác mạo danh sử dụng thông tin của chị Tân vay nợ số tiền 84.650.000 đồng, mã hồ sơ 031873 của ngân hàng An Bình tại địa chỉ 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Sau đó, chuyển máy kết nối đến số 0347973021 tự xưng là Lê Mạnh Sơn, cán bộ Công an TP Hà Nội.

Người này yêu cầu chị Tân phải đóng kín cửa và ở trong phòng, không được đi ra ngoài tiếp xúc với ai. Đồng thời thông báo với chị Tân, hiện nay ngân hàng đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Công an để giải quyết. Do đó, yêu cầu chị Tân trong thời hạn 1 ngày phải thanh toán số tiền trên, nếu không sẽ gửi giấy triệu tập về nhà.

Trong quá trình chị Tân đang nghe máy trong phòng kín thì cháu Thuận, con gái chị Tân đi chơi về, nghe được nội dung cuộc nói chuyện thì cảm thấy nghi ngờ là lừa đảo vì trước đây cháu Thuận đã biết được do Công an xã Kỳ Châu đã tuyên truyền về hình thức lừa đảo giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm soát, Tòa án qua mạng xã hội Facebook Công an xã Kỳ Châu và nhóm Zalo Kết nối bình yên.

Do đó, cháu Thuận đã nói mẹ tắt máy và đồng thời lên cơ quan Công an xã để trình báo. Quá trình làm việc Công an xã đã giải thích cho chị Tân đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Thủ đoạn đó là: Khi gọi điện đến người dân, các đối tượng sẽ đưa ra thông tin họ và tên, tuổi, quê quán đúng với thông tin trên CCCD của người dân và nói có người đã sử dụng thông tin này để vay nợ, hiện Công an, Toà án đang xử lý để tạo sự tin tưởng và sau đó yêu cầu người dân thực hiện các bước tiếp theo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nghe Công an xã giải thích, tuyên truyền, chị Tân cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui mừng vì sợ bị mang nợ số tiền lớn. Công an xã căn dặn chị Tân không thực hiện các yêu cầu của đối tượng, đồng thời về tuyên truyền cho người nhà, người thân, bà con làng xóm được biết để phòng ngừa, cảnh giác.

Được sự đồng ý của chị Tân, Công an xã sử dụng hình ảnh, thông tin để tuyên truyền cho bà con Nhân dân nhân trên địa bàn đề cao cảnh giác, lực lượng Công an không giải quyết vụ việc, vụ án qua điện thoại. Khi cảm thấy nghi ngờ có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp Công an xã để được tư vấn.