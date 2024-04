Bán hột vịt lộn mua được nhà: Cửa tiệm mỗi ngày bán hơn 1.000 trứng, bí quyết từ việc luộc bằng nước dừa và làm muối tiêu xay nhuyễn "không đụng hàng"

Những ai hay ghé đường Bàn Cờ ở Quận 3, TP.HCM chắc hẳn không còn xa lạ với cửa tiệm bán trứng vịt lộn mang tên Hoàng Vân.

Từ chiều đến tối, cửa tiệm này lúc nào khách cũng ngồi chật kín bàn, chưa kể còn có rất nhiều người đến để mua mang về. Thế nên không khí tại đây luôn tất bật, mọi người trong tiệm lúc nào cũng làm không ngơi tay.

Tiệm Hoàng Vân đến nay đã bán được gần 20 năm và có thể được coi là một địa chỉ bán trứng vịt lộn được nhiều người yêu thích.

Bên cạnh trứng vịt lộn, tiệm còn bán cả trứng vịt dữa (quả trứng vịt không thể nở thành con), trứng cút lộn, chân gà... Không chỉ giá cả phải chăng mà chất lượng các món ăn ở đây cũng được khách hàng đánh giá cao.

Chọn trứng từ những con vịt chỉ ăn thóc, luộc bằng nước dừa để tạo độ thơm ngon

Trứng vịt lộn tưởng chừng là một món ăn đơn giản nhưng hoá ra để có được những quả trứng vịt lộn thơm ngon lại không phải dễ. Chị Vân là chủ tiệm Hoàng Vân cho biết, chị chọn trứng từ những con vịt chỉ ăn thóc ở tận Vĩnh Long, cũng là quê nhà chị. Trứng mua về phải là những quả trứng ấp đúng 16 - 18 ngày, không non cũng không già.

Chị Vân, chủ tiệm trứng vịt lộn Hoàng Vân.

Nhưng bí quyết để có những trứng vịt lộn ngon đem ra khách còn phụ thuộc vào cách luộc trứng. Thay vì luộc bằng nước như bình thường thì chị Vân chọn luộc bằng nước dừa tươi. Trứng trước khi luộc phải rửa sạch, để ráo rồi cho vào một chiếc nồi to. Khi luộc tiệm còn được cho thêm một chút muối vào nước dừa để tăng vị đậm đà.

Bí quyết để có món trứng vịt lộn ngon là luộc bằng nước dừa và thêm một chút muối.

Chị Vân cũng cho biết thêm, thời gian luộc cũng rất quan trọng để ra được những quả trứng vịt lộn vừa chín tới. Sau khi chín, những quả trứng sẽ được vớt ra rồi cho vào nồi hấp nóng cùng với gừng đập dập, để giúp trứng luôn thơm nóng và không bị tanh. Có thể nói, chính cách luộc cầu kỳ khiến cho những quả trứng vịt lộn khi ăn cảm thấy thơm ngon hơn hẳn.

Muối tiêu tại đây cũng được làm theo công thức riêng, giúp "nâng tầm" món trứng vịt lộn.

Không dừng lại ở đó, muối chấm tại tiệm cũng được làm rất kỳ công. Cũng chỉ là muối tiêu thôi nhưng tiệm sử dụng muối cục nguyên chất cùng tiêu sọ Đắk Lắk, muối tôm và một số gia vị khác đem xay thật nhuyễn và mịn. Nhờ thế mà muối không quá mặn lại thơm nồng mùi tiêu, thêm một chút ớt xay và tắc (quả quất) nữa là chuẩn bài. Nhiều khách hàng cho biết muối tiêu ở đây chính là lý do khiến họ thích ăn ở tiệm của chị Vân.

Trứng vịt dữa và trứng gà nướng ăn cùng muối tiêu của quán.

Khi gọi món trứng vịt lộn, tiệm sẽ đặt trứng trên đĩa kèm rau răm, tắc, một chén muối tiêu ớt, một chiếc chung (cái chén nhỏ) để đặt trứng lên trên. Sau đó, người ăn sẽ bóc vỏ ở đầu trứng, lấy thìa xúc một miếng trứng rồi ăn cùng nước chấm từ muối tiêu, ớt, tắc, kèm thêm miếng rau răm. Tất cả vị cay, mặn, chua hoà quyện thêm chút vị hăng của rau răm khiến ai ăn cũng cảm thấy thích thú.

Mở tiệm trứng vịt lộn mua được nhà, mỗi ngày bán hơn 1.000 quả

Bên cạnh trứng vịt lộn thì tiệm của chị Vân cũng bán nhiều món khác như trứng vịt dữa, trứng cút lộn xào me, chân gà nướng, chân gà sả tắc... Các món ăn tại đây cũng có mức giá rất phải chăng. Trứng vịt dữa 6.000VNĐ, trứng vịt lộn luộc chỉ 8.000VNĐ, trứng vịt lộn xào me 9.000VNĐ, một đĩa trứng cút lộn xào me có giá 15.000VNĐ, chân gà nướng 10.000VNĐ/chân... Vì thế mà mỗi người đến đây ăn gọi đủ món xong đứng lên cũng chỉ hết vài chục nghìn mỗi người.

Những chén trứng cút lộn xào me nóng hổi và thơm ngon.

Trứng cút lộn và trứng vịt lộn xào me cũng là món ăn được nhiều người yêu thích ở tiệm chị Vân nhờ công thức nước xốt me nhà làm với hương vị đặc biệt. Me chín được lột vỏ, thắng từ đường phèn và nước mắm ngon, nhờ đó mà xốt me sánh thơm, có vị chua mặn ngọt và đậm đà. Món trứng vịt lộn và cút lộn xốt me nóng hổi sẽ ăn kèm với tóp mỡ, hành phi nhà làm và đậu phộng, chỉ vậy thôi mà khiến ai ăn cũng xao xuyến.

Nước xốt me nhà cùng hành phi, tóp mỡ nhà làm tạo nên hương vị đặc biệt của quán.

Mỗi ngày, chị Vân cùng người nhà phải dậy từ 4-5 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu từ trứng, muối tiêu, nước me, hành phi, tóp mỡ... Tiệm bán từ 3 giờ chiều đến tối muộn và lúc nào khách cũng ghé ăn tấp nập và quán thường xuyên "hết chỗ".

Ngoài ra, tiệm còn bán cả chân gà, cánh gà nướng cũng rất ngon.

Chị Vân kể, ngày trước chị sống ở Vĩnh Long, rồi chị quyết định mang con lên TP.HCM để bươn chải và kiếm sống. Ban đầu, chị bán hủ tíu gõ lề đường nhưng bị tịch thu do lấn chiếm vỉa hè. Sau đó chị từng có thời gian kiếm sống bằng việc bán vé số nhưng cũng chẳng đủ sống.

Nhờ bán hột vịt lộn mà chị Vân đã mua được nhà.

Cuối cùng, chị quyết định đánh liều vay tiền để mua chiếc xe chở hột vịt lộn bán dọc đường. Dần dần, từ những ngày chỉ bán được vài chục quả, chị bán lên đến cả trăm quả. Từ đó chị Vân mở một tiệm bán trứng vịt lộn ở vỉa hè. Sau này, chị mới mở tiệm to hơn như bây giờ. Nhờ khách ủng hộ, chị Vân cũng "phất" hơn và mua được nhà ở Long An, đủ tiền nuôi con và mẹ già ở quê.

Mỗi ngày, tiệm của chị Vân bán khoảng hơn 1.000 trứng. Có những đợt cao điểm, tiệm chị bán lên đến 2.000 - 3.000 trứng. Tuy bán không được nhiều như trước nhưng tiệm chị Vân vẫn luôn là một địa chỉ được khách hàng ghé đến mỗi khi thèm trứng vịt lộn.