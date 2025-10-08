NÓNG: FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp

Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Theo đó, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

FTSE Russell cho biết trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí quan trọng, gồm “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán”, cả hai đều bị đánh giá ở mức hạn chế. Đến tháng 11/2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền (Non Pre-funding solution – NPS). Bên cạnh đó, một quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

FTSE Russell ghi nhận những tiến bộ đáng kể của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của Thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) cũng xem xét ý kiến về việc khả năng tiếp cận các nhà môi giới toàn cầu tại Việt Nam còn hạn chế. Dù không phải điều kiện bắt buộc để được nâng hạng, FTSE vẫn nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư toàn cầu có thể mô phỏng chỉ số. Vì vậy, việc cải thiện khả năng tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu là yếu tố thiết yếu để quá trình nâng hạng có thể được tiến hành trọn vẹn.

FTSE Russell cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với các công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư thông qua các kênh trung gian đáng tin cậy.

FTSE Russell cho biết việc nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. FTSE Russell sẽ tiếp tục các cải thiện của Việt Nam và tham vấn cộng đồng đầu tư quốc tế trước kỳ rà soát tháng 3/2026, nhằm bảo đảm việc nâng hạng được thực hiện đúng lộ trình vào tháng 9/2026.

Đây là cột mốc mang tính lịch sử, khép lại hơn hơn 10 năm nỗ lực cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE Russell công nhận mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước, mở ra cánh cửa để thị trường chứng khoán Việt Nam kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu. Theo các CTCK quốc tế, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

BSC Research cho biết sau quyết định nâng hạng của FTSE Russell, quá trình chuyển đổi sẽ gồm 2 giai đoạn kéo dài tối thiểu 6-12 tháng. BSC cũng thống kê rằng các thị trường thường ghi nhận diễn biến tích cực trước khi có thông tin chính thức nâng hạng, với thanh khoản cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng trước thông báo FTSE chấp thuận nâng hạng. Sau đó, xu hướng điều chỉnh thường xuất hiện trong khoảng 3 – 6 tháng sau thông tin nâng hạng.