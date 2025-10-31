Nóng: FLC bất ngờ "quay xe" đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ về tòa tháp biểu tượng một thời vàng son của ông Trịnh Văn Quyết

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2025.

Theo đó, địa điểm được thay đổi từ Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội sang Tầng 36-37, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian tổ chức đại hội vẫn giữ nguyên vào sáng Thứ Ba, ngày 11/11/2025.

Đáng chú ý, toà nhà The West trước đây có tên là Bamboo Airways Tower, do FLC làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng từ năm 2019, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2019 với tổng diện tích sàn hơn 101.000 m2. Quy mô toà nhà gồm 42 tầng, trong đó có 4 tầng hầm và 38 tầng nổi.

Liên quan đến việc chuyển giao sở hữu, vào tháng 11/2020, FLC đã sử dụng tòa nhà này để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ của mình và một số công ty như FLCHomes, FLC Faros, FLC Stone và Bamboo Airways tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2022, FLC đã ban hành nghị quyết thông qua việc FLC và FLCHomes mua lại toà nhà này từ OCB.

Đến tháng 10/2022, FLC và FLCHomes có quyết định bán Bamboo Airways Tower cho Công ty Cổ phần Gateway Hà Nội với giá trị 2.000 tỷ đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm giá trị của phần diện tích đã bán).

Tuy nhiên, năm 2023 biến cố bất ngờ ập đến khiến Tập đoàn FLC và FLCHomes bán Bamboo Airways Tower cho CTCP Gateway Hà Nội (Gateway Hà Nội) với giá trị 2.000 tỷ đồng, toà nhà này đã được đổi tên thành The West.

FLC cho biết cuộc họp sẽ bao gồm các nội dung như báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; miễn nhiệm và bầu bộ sung thành viên HĐQT Công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty.

FLC cũng sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của công ty tính đến hết năm tài chính 2025; đồng thời thông qua chủ trương xử lý các vẫn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty (nếu có).

Toà nhà The West trước đây có tên là Bamboo Airways Tower.

Trước thềm đại hội, FLC đã ghi nhận loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Hai thành viên HĐQT là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công – người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách quản trị công ty đã nộp đơn từ nhiệm với lý do không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc. Hai lãnh đạo này cũng đề nghị công ty sớm triệu tập đại hội để thông qua việc từ nhiệm và được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định.

Như vậy, hiện HĐQT của Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2/5 thành viên đang hoạt động. Trước đó, vào tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên – Chủ tịch HĐQT, đồng thời là anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cũng đã nộp đơn xin từ chức vì lý do cá nhân. Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2025 nhằm miễn nhiệm ông Nguyên bất thành do không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu.

Việc triệu tập đại hội vào ngày 11/11 tới đây được xem là cơ hội để FLC tái lập bộ máy lãnh đạo, sắp xếp lại cấu trúc quản trị và củng cố nền tảng cho giai đoạn phục hồi mới.

Song song với việc kiện toàn nhân sự, thời gian gần đây FLC đang đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện, bắt đầu bằng việc tiếp quản lại Bamboo Airways – hãng hàng không từng là "niềm tự hào" của hệ sinh thái FLC.

Tại Đại hội cổ đông bất thường của Bamboo Airways hồi tháng 9/2025, ông Lê Thái Sâm – Chủ tịch HĐQT thẳng thắn thừa nhận quá trình tái cấu trúc trước đó "không đạt kỳ vọng" và đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành.

Bamboo Airways – "đứa con" ra đời từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết – nay trở lại dưới sự điều hành trực tiếp của FLC, trở thành điểm tựa chiến lược trong hành trình tái sinh của tập đoàn.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực hàng không, FLC đang khởi động trở lại mảng bất động sản – lĩnh vực cốt lõi tạo nên tên tuổi của tập đoàn trên thị trường.

Đầu tháng 6/2025, FLC tổ chức lễ ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội), đánh dấu sự trở lại của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản thủ đô.

Trước đó, vào tháng 4/2025, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) cũng đã đồng ý cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ. Thời gian khảo sát được ấn định trong 2 tháng, và doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để đảm bảo quy hoạch, quốc phòng, môi trường và an sinh xã hội.

Với hàng loạt động thái được triển khai trong năm 2025, từ việc khép lại các nghĩa vụ pháp lý, tiếp quản Bamboo Airways cho đến khởi động lại các dự án bất động sản, có thể thấy FLC đang phát đi những tín hiệu rõ ràng về nỗ lực phục hồi và tái cấu trúc. Đại hội cổ đông bất thường ngày 11/11 tới đây được giới quan sát xem là "cột mốc tái sinh" của FLC, mở ra giai đoạn mới sau những biến động lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn.