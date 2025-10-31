Thăm nơi nắm giữ 34.000 tỷ USD ở Anh, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ mong muốn lớn chưa từng có

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn giao dịch chứng khoán London. Ảnh: VGP

Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet, cùng với đoàn lãnh đạo HDBank đã có chuyến thăm và làm việc tại Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE). Đây là một trong những trung tâm tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới.

Chuyến thăm này diễn ra vào đúng thời điểm Việt Nam và Anh công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực tài chính – đầu tư – công nghệ.

Tại buổi làm việc, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: "Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm sau 2026, nhu cầu huy động các nguồn vốn dài hạn rất lớn. Chúng tôi kỳ vọng có thể mở rộng hợp tác với thị trường vốn Luân Đôn thông qua các hình thức linh hoạt như dual listing, phát hành trái phiếu quốc tế, hay các công cụ tài chính khác nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam".





Nữ tỷ phú chia sẻ kế hoạch mở rộng niêm yết

Ông Charlie Walker, Phó Chủ tịch LSE (thứ 5 từ trái sang) tiếp đón tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đoàn lãnh đạo HDBank, Vietjet. Ảnh: VGP

Trong vai trò lãnh đạo hai doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại HOSE là HDBank và Vietjet, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ về kế hoạch mở rộng niêm yết thêm các công ty trong hệ sinh thái, bao gồm tài chính tiêu dùng, chứng khoán, tài chính tàu bay và logistics.

Với tỉ suất sinh lời (ROE) từ 20 - 25%, nữ tỷ phú cho rằng nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể chứng khoán hóa và niêm yết quốc tế, sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn toàn cầu và góp phần làm sôi động thị trường tài chính Luân Đôn.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn được góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển mạnh mẽ hơn nữa ra thế giới".

Theo nội dung trao đổi ban đầu, HDBank và LSE sẽ tiến hành xem xét thiết lập cơ chế hợp tác trong tư vấn và huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó bao gồm phát hành các giấy tờ có giá, trái phiếu quốc tế và các sản phẩm đầu tư mới.

Đặc biệt, trong ngày đoàn HDBank thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 đã tăng 0,6%, lập đỉnh mới ở 9750 điểm. Đây được coi là một điều được coi là may mắn và tốt lành.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo LSE bày tỏ sự trân trọng trước chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đồng thời khẳng định sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam như HDBank, Vietjet, Vikki Digital Bank tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, mở ra những kênh huy động hiệu quả và hấp dẫn cho nhà đầu tư quốc tế.

Chuyến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn diễn ra chỉ ít tuần sau khi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Điều này cho thấy tầm nhìn toàn cầu và nỗ lực hội nhập mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam.

Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết. Đây là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới, với quy mô thị trường khoảng 34.000 tỷ USD. Trên thực tế, hai quỹ đầu tư lớn của Việt Nam là VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cũng đang được niêm yết tại đây.