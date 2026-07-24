Nóng: Cửa hàng bánh mì nổi tiếng bị phạt 14 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định an toàn thực phẩm

4 lỗi vi phạm trong một lần kiểm tra khiến một cửa hàng bánh mì này bị phạt 14 triệu đồng.

Một cửa hàng bánh mì tại Nha Trang vừa bị xử phạt hành chính 14 triệu đồng sau khi cơ quan chức năng phát hiện cùng lúc nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm trong đợt kiểm tra liên ngành.

Động thái này cho thấy việc siết chặt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang được các địa phương tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Chiều 23/7, Chủ tịch UBND phường Nha Trang đã ban hành Quyết định số 3865/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Trung Hiếu (SN 2000), chủ hộ kinh doanh Đồng Mẫn I, địa chỉ số 23B Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, với tổng số tiền 14 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Báo Khánh Hoà.

Quyết định xử phạt hành chính được ban hành (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Theo quyết định xử phạt, cơ sở này bị xác định vi phạm 4 quy định khác nhau trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cụ thể, hộ kinh doanh không thực hiện chế độ kiểm thực ba bước theo quy định và không thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, mỗi hành vi bị xử phạt 4 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm không đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, hành vi này bị xử phạt 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, khu vực chế biến của cơ sở không được trang bị dụng cụ thu gom rác theo đúng quy định, dẫn đến mức xử phạt bổ sung 4 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền xử phạt đối với hộ kinh doanh này là 14 triệu đồng. Những vi phạm nêu trên được phát hiện trong đợt kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm phường Nha Trang diễn ra vào sáng 21/7/2026.

Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

UBND phường Nha Trang cho biết việc xử phạt được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung có liên quan. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quy định, ông Lê Trung Hiếu phải nộp số tiền xử phạt vào ngân sách tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Nếu không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đại diện UBND phường Nha Trang cho biết việc phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm là một phần trong kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn đường phố ngày càng lớn.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định như thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ cho nhân viên và bố trí khu vực thu gom rác đúng quy định là những yêu cầu cơ bản nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tăng cường các đợt kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, quán ăn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, đồng thời tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

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