Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay giữa bài toán “làm việc tại nhà hay đến văn phòng”, một công ty công nghệ nổi tiếng đã chọn cách đi ngược xu hướng khi không ép buộc, không kiểm soát mà dùng tiền thưởng để tạo động lực. Kết quả, tỷ lệ nhân viên đến văn phòng tăng vọt tới 57% chỉ sau thời gian ngắn triển khai.

Cụ thể, công ty Superhuman (trước đây là công ty Grammarly) đã áp dụng một chương trình mang tên “cách thức làm việc linh hoạt”, cho phép nhân viên tự chọn số ngày đến văn phòng từ 2-5 ngày mỗi tuần.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế khuyến khích là càng đến văn phòng nhiều, mức thưởng nhận được sẽ càng cao.

Công ty hiện có hơn 1.500 nhân viên trên toàn thế giới. Nhân viên đi làm trực tiếp 2 ngày/tuần sẽ nhận khoảng 500 USD mỗi quý (khoảng hơn 13 triệu đồng). Trong khi đó, những người duy trì lịch làm việc 5 ngày/tuần tại văn phòng có thể nhận tối đa 2.000 USD/quý (khoảng gần 53 triệu đồng). Khoản tiền này được tính như một phần của “gói phúc lợi”, không phải lương cứng.

Không chỉ dừng ở tiền mặt, công ty còn bổ sung hàng loạt quyền lợi mềm như trợ cấp đi lại và quỹ chăm sóc cá nhân. Nhân viên có thể dùng khoản này để chi trả cho dịch vụ trông trẻ, tập gym, mua sắm nhu yếu phẩm hoặc thuê dọn dẹp nhà cửa,... những yếu tố trực tiếp giúp giảm “chi phí cơ hội” khi phải rời nhà đi làm.

Đáng nói, chính sách này được đưa ra sau khi công ty thất bại trong việc yêu cầu kỹ sư quay lại văn phòng tối thiểu 2 ngày/tuần. Thay vì siết chặt quy định, ban lãnh đạo chuyển sang hướng “trả tiền cho sự hiện diện” - một cách tiếp cận mềm nhưng hiệu quả rõ rệt.

Theo Giám đốc Nhân sự Kenny Mendes, xét trên góc độ chi phí và lợi ích, khoản thưởng này hoàn toàn hợp lý. Việc nhân viên làm việc trực tiếp giúp cải thiện năng suất, tăng mức độ gắn kết và đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề - những yếu tố khó đo đếm nhưng có giá trị lớn với doanh nghiệp công nghệ.

Hiện tại, khoảng 75% nhân viên sống gần các văn phòng trung tâm của Superhuman đã lựa chọn đến làm việc trực tiếp ít nhất một phần thời gian. Đáng chú ý, khoảng 1/3 trong số này chọn lịch làm việc 4-5 ngày/tuần, cho thấy sức hút không nhỏ từ mô hình “đi làm có thưởng”.

Trong bối cảnh xu hướng làm việc linh hoạt vẫn tiếp tục định hình lại thị trường lao động toàn cầu, cách làm của Superhuman đang gợi mở một hướng đi mới là thay vì ép buộc, doanh nghiệp có thể “mua lại” sự hiện diện của nhân viên bằng những lợi ích đủ hấp dẫn.

Và trong bài toán giữ chân nhân sự, đôi khi, tiền thưởng vẫn là câu trả lời trực diện và đánh đúng tâm lý nhân viên nhất.