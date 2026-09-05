Nóng: Chuỗi cửa hàng tiện lợi 40.000 điểm bán của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trong cây xăng Petrolimex, Việt Nam là nơi đầu tiên thử nghiệm

Đây là mô hình hoàn toàn mới: Cửa hàng tiện lợi nằm ngay trong trạm xăng.

Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi có hơn 40.000 điểm bán tại Trung Quốc, đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua thương hiệu Ohmee. Bước đi mới nhất của doanh nghiệp này là đưa cửa hàng tiện lợi vào hệ thống trạm xăng Petrolimex.

Ngày 5/9, hai cửa hàng Ohmee Express đầu tiên đi vào hoạt động tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 74 Ngọc Hồi và Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 41 tại 497 Nguyễn Quý Đức, Hà Nội.

Đây là hai cửa hàng Ohmee đầu tiên được đặt tại trạm xăng Petrolimex, thay vì các khu dân cư và khu đô thị như những điểm bán trước đó, là mô hình hoàn toàn mới: Cửa hàng tiện lợi nằm ngay trong trạm xăng.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Ohmee Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên phiên bản cửa hàng tiện lợi quốc tế của Meiyijia được triển khai tại một trạm xăng trên thế giới.

Như vậy, sau khi trở thành thị trường đầu tiên Ohmee lựa chọn trong quá trình mở rộng ra quốc tế, Việt Nam tiếp tục được lựa chọn để thử nghiệm một mô hình mới của chuỗi bán lẻ có hơn 40.000 cửa hàng tại Trung Quốc.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên

Ohmee là thương hiệu quốc tế được phát triển trên nền tảng của Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi được thành lập tại Quảng Đông, Trung Quốc vào năm 1997.

Ngày 22/4/2026, Ohmee chính thức ra mắt tại Việt Nam. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Việt Nam là quốc gia đầu tiên thương hiệu này xuất hiện trong quá trình mở rộng ra thị trường quốc tế, trước kế hoạch tiếp tục tiến vào Malaysia và Indonesia.

Chỉ hơn bốn tháng sau khi ra mắt, đến ngày 5/9, Ohmee cho biết đã sở hữu 35 cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An.

Nếu các cửa hàng trước đây chủ yếu nằm tại khu dân cư và khu đô thị, sự xuất hiện của Ohmee Express tại các trạm xăng Petrolimex mở thêm một hình thức tiếp cận khách hàng mới.

Ohmee Express được phát triển theo mô hình cửa hàng tiện lợi tích hợp tại trạm xăng. Khách hàng trong thời gian tiếp nhiên liệu có thể mua đồ ăn, thức uống và các sản phẩm thiết yếu trước khi tiếp tục hành trình.

Danh mục hàng hóa của cửa hàng tập trung vào những sản phẩm có thể mua nhanh, sử dụng ngay hoặc mang theo. Mô hình hướng tới các nhóm khách hàng như người đi làm, tài xế công nghệ, tài xế đường dài và các gia đình đang di chuyển trong thành phố hoặc trên các tuyến liên tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch HĐQT Ohmee Việt Nam, Ohmee Express được xây dựng nhằm đưa các sản phẩm thiết yếu, đồ ăn và thức uống đến gần hơn với người tiêu dùng trên các hành trình di chuyển.

Ở phía đối tác, Petrolimex cung cấp lợi thế về mạng lưới, vị trí và khả năng tiếp cận khách hàng trên các tuyến giao thông. Trong khi đó, Ohmee đưa vào nền tảng vận hành bán lẻ, danh mục sản phẩm và mô hình dịch vụ cửa hàng tiện lợi.

Theo định hướng được hai bên công bố, trạm xăng qua đó không chỉ là nơi cung cấp nhiên liệu cho phương tiện mà được mở rộng thành điểm dừng cung cấp thêm các dịch vụ mua sắm, ăn uống và nghỉ chân.

Hai cửa hàng tại Ngọc Hồi và Nguyễn Quý Đức hiện là những điểm đầu tiên để Petrolimex và Ohmee Việt Nam hoàn thiện danh mục hàng hóa, quy trình phục vụ và trải nghiệm khách hàng trước khi tiếp tục mở rộng mô hình.

Ohmee Việt Nam cho biết ngay trong tháng 9/2026, nhiều cửa hàng Ohmee Express khác dự kiến tiếp tục được khai trương tại các thành phố khác nhau.

Công ty mẹ sở hữu hơn 40.000 cửa hàng tại Trung Quốc

Đứng sau Ohmee là Meiyijia, doanh nghiệp bán lẻ ra đời năm 1997 tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông.

Quy mô của Meiyijia tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo các thông tin công khai, chuỗi đạt mốc hơn 20.000 cửa hàng vào năm 2020 và đến năm 2025 đã vượt 40.000 điểm bán. Meiyijia cho biết mạng lưới của doanh nghiệp đã tăng khoảng gấp đôi trong chưa đầy 5 năm.

Một cửa hàng Ohmee tại Việt Nam. Ảnh: Ohmee Việt Nam

Các tài liệu giới thiệu về Meiyijia cho thấy hoạt động của chuỗi phát triển từ Quảng Đông rồi mở rộng ra nhiều khu vực tại Trung Quốc. Mô hình nhượng quyền đóng vai trò đáng kể trong quá trình mở rộng mạng lưới. Hiệp hội Chuỗi cửa hàng và Nhượng quyền Trung Quốc (CCFA) từng ghi nhận Meiyijia đã áp dụng mô hình nhượng quyền từ giai đoạn đầu phát triển.

Quy mô hoạt động của Meiyijia không chỉ nằm ở số cửa hàng. Một tài liệu giới thiệu doanh nghiệp cho biết hệ thống phục vụ khoảng 250 triệu lượt khách mỗi tháng tại các cửa hàng vật lý, đồng thời có hơn 87 triệu thành viên trực tuyến đăng ký.

Tại Trung Quốc, việc vận hành một mạng lưới khổng lồ cũng khiến Meiyijia đầu tư mạnh vào hệ thống quản lý và số hóa. CIO của Meiyijia từng cho biết chuỗi có giai đoạn mở thêm hơn 4.000 cửa hàng mỗi năm và sử dụng một nền tảng vận hành tích hợp trên toàn quốc để hỗ trợ hệ thống cửa hàng.