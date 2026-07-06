Nóng: Bắt nữ diễn viên 22 tuổi

Người mẫu kiêm diễn viên Suzu Sannomiya (22 tuổi) vừa bị cảnh sát tỉnh Kochi (Nhật Bản) bắt giữ để điều tra vì nghi đồng tàng trữ ketamine cùng bạn trai là TikToker Keishiro Aoki (28 tuổi).

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào đêm 9/6 tại khu vực trung tâm thành phố Kochi. Sau khi nhận được tin báo của người dân về đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông nghi có biểu hiện sử dụng chất cấm trong quán bar, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để xác minh. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Keishiro Aoki rời quán cùng Suzu Sannomiya.

Trong quá trình làm việc, Aoki được cho là có biểu hiện kích động, từ chối xét nghiệm nước tiểu và tìm cách rời khỏi hiện trường. Ngược lại, Sannomiya hợp tác với cơ quan điều tra và tự nguyện đến đồn cảnh sát để làm việc. Khám xét chiếc ô tô do Aoki sử dụng, cảnh sát phát hiện khoảng 2,67 gram ketamine được cất trong một ba lô đặt ở hàng ghế sau, từ đó tiến hành bắt giữ nam TikToker.

Sannomiya và bạn trai Aoki.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy Sannomiya âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra và phân tích dữ liệu từ điện thoại được cho là xác định cô đã đồng hành cùng Aoki trong nhiều ngày trước thời điểm vụ việc xảy ra, đồng thời nhiều lần nghỉ lại trên chiếc xe nơi cất giấu số ketamine.

Đây được xem là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án. Ngày 25/6, cảnh sát tỉnh Kochi ra quyết định bắt giữ Sannomiya để điều tra về nghi vấn đồng tàng trữ ketamine. Trước cáo buộc này, nữ người mẫu phủ nhận mọi liên quan. Trong khi đó, Keishiro Aoki bị bắt bổ sung với cáo buộc tàng trữ cocaine. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo đúng nguyên tắc suy đoán vô tội.

Sannomiya có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Sannomiya được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Today, I Fell in Love (Kyō, Suki ni Narimashita) trên nền tảng ABEMA vào năm 2020. Năm 2022, cô giành Giải thưởng Đặc biệt do độc giả bình chọn tại Miss Magazine 2022, từ đó hoạt động với vai trò người mẫu ảnh (gravure idol), influencer và YouTuber. Ngoài các hoạt động trên mạng xã hội, cô cũng từng góp mặt trong phim Goodbye, Erymantos.

Hiện Sannomiya sở hữu khoảng 120.000 người theo dõi trên Instagram và 220.000 người theo dõi trên TikTok. Sau khi thông tin bị bắt được công bố, nhiều bài đăng cũ của cô nhanh chóng được cư dân mạng Nhật Bản chia sẻ trở lại. Bên cạnh đó, các video của Keishiro Aoki cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Một số ý kiến đưa ra những suy đoán về biểu hiện lạ của cả hai trong các video trước đây, tuy nhiên đây đều là nhận định từ cộng đồng mạng và chưa được cơ quan điều tra xác nhận.

Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận tại Nhật Bản về trách nhiệm của các influencer cũng như những rủi ro mà doanh nghiệp có thể đối mặt khi hợp tác với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, khi một influencer vướng bê bối, không chỉ hình ảnh cá nhân mà cả các thương hiệu từng hợp tác cũng có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực.