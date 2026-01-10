Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật cho biết, ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng).

Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Trước đó, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 02 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi.

5 bị can đã bị khởi tố - Ảnh: CA Hải Phòng

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can gồm: Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt ; Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.





