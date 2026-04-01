Nơi vừa được ông Trịnh Văn Quyết đăng lên Facebook, có tầm nhìn ‘toạ sơn hướng hải’ độc nhất Việt Nam, được tạp chí Mỹ khẳng định đẹp top 3 thế giới

Mới đây, trên trang facebook cá nhân có hơn 230.000 người theo dõi, ông Trịnh Văn Quyết đã chia sẻ ảnh cưới của cặp đôi cô dâu người Việt và chú rể người Hàn Quốc được chụp tại sân golf FLC Hạ Long.

Bài đăng của ông Trịnh Văn Quyết trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Đi kèm những bức hình này, Chủ tịch FLC viết: “Tìm đúng người. Chọn đúng nơi. Chụp đúng lúc. Sân golf FLC Hạ Long rất vui được làm nền cho một kỷ niệm tình yêu rất đẹp!”

Theo đó, ảnh cưới của cô dâu Trà My và chú rể Kim Ji Hwan đã được chụp tại sân golf FLC Hạ Long với không gian xanh cùng tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Không gian vốn quen thuộc với các golfer nay được “biến hóa” thành nơi ghi dấu một sự kiện ý nghĩa, mang màu sắc lãng mạn và khác biệt.

Ảnh cưới của cô dâu Trà My và chú rể Kim Ji Hwan được chụp tại sân golf FLC Hạ Long

Ông Trịnh Văn Quyết cũng gửi lời chúc tới cặp đôi: “Chúc cô dâu Trà My và chú rể Kim Ji Hwan ngập tràn hạnh phúc.” Đồng thời nhấn mạnh, sân golf FLC Hạ Long không chỉ là nơi dành cho hoạt động thể thao mà còn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu trải nghiệm đa dạng, từ sự kiện đến các dấu mốc quan trọng trong đời sống cá nhân.

Theo đó, sân golf FLC Hạ Long là sân 18 hố duy nhất tại Việt Nam có tầm nhìn "tọa sơn hướng hải" ngoạn mục. Đây cũng là một trong top 3 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2020 được bình chọn bởi Golf Inc - Tạp chí nổi tiếng về golf của Mỹ.

Nằm trong quần thể nghỉ dưỡng FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế FLC Golf Club Ha Long có diện tích gần 85ha, tọa lạc trên đỉnh đồi Văn Nghệ. Đây là sân golf duy nhất tại Việt Nam sở hữu tầm nhìn ôm trọn cảnh quan độc đáo của Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới 2 lần được UNESCO công nhận.

Sân golf duy nhất tại Việt Nam sở hữu tầm nhìn ôm trọn cảnh quan độc đáo của Vịnh Hạ Long

Cách trung tâm TP Hạ Long chỉ hơn 10 phút di chuyển bằng ô tô, sân golf FLC Hạ Long có địa hình đa dạng với những bẫy cát được đặt ở vị trí chiến lược kết hợp với các dốc thoải, núi đá vôi nhấp nhô xen kẽ hệ thực vật tại chỗ.

Sân golf này do Schmidt-Curley - một trong những công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới đảm nhiệm. Theo kiến trúc sư sân golf lừng danh Brian Curley, khu vực xây dựng sân golf là một trong những địa điểm độc đáo nhất mà một kiến trúc sư được giao. Sự thay đổi độ cao của địa hình đồi núi và dốc đá ven biển đặt ra vô số thách thức cho đội ngũ tư vấn, thiết kế và xây dựng.

Với quy mô 18 hố đạt chuẩn quốc tế, chiều dài hơn 6.000 yard, sân được thiết kế phù hợp cho cả người mới chơi lẫn các giải đấu chuyên nghiệp. Nơi đây đã từng được chọn làm nơi tổ chức các giải đấu lớn như Hanoi Notary Golf Challenge, KLF Golf Tournament, FLC Biscom Golf Tournament, Overseas Vietnamese World Golf Championship 2019, FLC Golf Tournament.

Theo nhiều golfer, một số hố golf tại đây được ví như “hố golf trong mơ” khi hướng ra toàn cảnh vịnh, mang đến cảm giác vừa chinh phục vừa thư giãn. Hố số 8 và hố số 12 chính là tọa độ “cực phẩm” để tận hưởng trải nghiệm có một không hai này.

Không chỉ dừng lại ở sân golf, quần thể FLC Hạ Long còn tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp. Từ khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng sang trọng, bể bơi vô cực đến nhà hàng quốc tế, tất cả được thiết kế để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Sau những vòng golf căng thẳng, golfer có thể dễ dàng tận hưởng ẩm thực, thư giãn spa hoặc khám phá các tuyến du thuyền trên vịnh.

Chính sự kết hợp này khiến FLC Hạ Long trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ cho giới golfer, mà còn cho các gia đình và doanh nhân muốn kết hợp thể thao với nghỉ dưỡng, sự kiện và hội thảo.