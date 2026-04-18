Nội thất ‘Mẹc C’ đời mới lần đầu được công bố với màn hình khủng cỡ này: Tràn gần kín táp lô, 10 triệu điểm ảnh siêu nét, 3 Series phải dè chừng

Mercedes-Benz đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để trình làng mẫu C-Class thuần điện vào ngày 20/4 tới đây. Tuy nhiên, những hình ảnh chi tiết về không gian nội thất của xe đã bất ngờ xuất hiện sớm, gây chú ý với sự hiện diện của hệ thống màn hình MBUX Hyperscreen khổng lồ trải dài gần như toàn bộ chiều rộng bảng táp-lô. Thiết kế này mang tính liền mạch và có sự tương đồng rõ rệt với những gì công chúng từng thấy trên mẫu GLC EV.

Nội thất C-Class đời mới gây ấn tượng bởi màn hình lớn và liền mạch. Ảnh: Mercedes-Benz

Hãng xe Đức mô tả khoang cabin của mẫu sedan điện mới là một "nơi trú ẩn hướng về người lái", dù giao diện kỹ thuật số dày đặc mang lại cảm giác của một trung tâm điều khiển công nghệ cao. Hệ thống hiển thị này dường như được mô phỏng từ màn hình Hyperscreen 39,1 inch của GLC EV. Điều này vô tình tạo ra một cuộc so kè thú vị về mặt công nghệ ngay trong nội bộ gia đình Mercedes, khi khiến các dòng xe đầu bảng vừa được cập nhật như EQS hay S-Class có vẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi.

Với mật độ khoảng 10 triệu điểm ảnh, màn hình khổng lồ này được thiết kế nhằm tối giản hóa các menu điều hướng, giúp mọi tính năng nằm ngay trong tầm tay người dùng. Mặc dù vậy, trải nghiệm thực tế vẫn cho thấy bề mặt kính khó có thể thay thế hoàn toàn cảm giác chắc chắn của các nút bấm vật lý hay núm xoay truyền thống. Mercedes-Benz vẫn giữ lại một số phím điều khiển cơ học trên bảng điều khiển trung tâm và vô lăng, trong đó thiết kế vô lăng dường như được thừa hưởng trực tiếp từ phiên bản SUV tương ứng.

Vô-lăng xe vẫn như đời trước. Ảnh: Mercedes-Benz

Bên cạnh tùy chọn Hyperscreen đầy tham vọng, thương hiệu ngôi sao ba cánh cũng đề cập đến cấu hình Superscreen. Đây là bố cục ba màn hình truyền thống hơn dành cho các phiên bản thấp hơn của dòng sedan này. Cả hai thiết lập đều cung cấp 10 phong cách đèn nội thất với các tông màu khác nhau, cho phép tùy chỉnh không gian theo tâm trạng của chủ nhân.

Kính trần xe cũng được chăm chút họa tiết tỉ mỉ. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz khẳng định mẫu sedan thuần điện sẽ là phiên bản C-Class tốt nhất và mang đậm chất thể thao nhất từ trước đến nay, đồng thời tối ưu hóa không gian sử dụng vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm. Xe hứa hẹn mang lại sự thoải mái đặc biệt trên những hành trình dài nhờ hệ thống ghế ngồi mới, cửa sổ trời toàn cảnh panorama họa tiết ngôi sao, hệ thống kiểm soát khí hậu tinh vi cùng khả năng cách âm được tăng cường triệt để.

Hàng ghế trước được trang bị hỗ trợ thắt lưng bốn hướng điều khiển điện tử, âm thanh 4D, đi kèm chức năng massage và thông gió. Các tính năng này được kết nối đồng bộ với chương trình Energizing Comfort, hỗ trợ tái tạo năng lượng thể chất và tinh thần cho hành khách ngay khi đang di chuyển. Thêm vào đó, hệ thống điều hòa sử dụng bơm nhiệt đa nguồn có khả năng làm ấm cabin nhanh gấp đôi so với xe động cơ đốt trong truyền thống, trong khi tiết kiệm tới 50% năng lượng.

Hướng tới sự bền vững, C-Class thuần điện cung cấp không gian nội thất đạt chứng nhận thuần chay với các bề mặt mềm mại. Khách hàng cũng có thêm các tùy chọn cao cấp như da Softtorino, da Nappa họa tiết kim cương và lưới loa bằng thép không gỉ dập nổi 3D cho hệ thống âm thanh Burmester 3D. Về ngoại thất, mẫu xe sẽ áp dụng lưới tản nhiệt phát sáng kích thước lớn, kết hợp với cụm đèn pha sắc sảo có đồ họa LED hình ngôi sao đặc trưng.

C-Class mới chạy thử trên đường với diện mạo hiện đại hơn hẳn đời trước. Ảnh: Mercedes-Benz

Các hình ảnh chạy thử cho thấy thân xe sở hữu những đường nét mượt mà, vốn là sự tiến hóa từ phong cách thiết kế của các dòng sedan EQE và EQS. Tuy nhiên, các kỹ sư đã điều chỉnh để phần đầu và đuôi xe có khối lượng rõ rệt hơn, tránh kiểu dáng hình quả trứng vốn gây tranh luận. Các phiên bản AMG Line dự kiến sẽ có cản trước/sau thể thao hơn cùng thiết kế mâm xe riêng biệt.

Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố chính thức, C-Class thuần điện nhiều khả năng sẽ phát triển trên nền tảng MB.EA 800V tương tự mẫu GLC. Trên phiên bản SUV, hệ thống này sản sinh công suất 483 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm từ hai mô-tơ điện, đi kèm bộ pin 94 kWh cho phạm vi hoạt động 673 km theo tiêu chuẩn WLTP. Về thiết lập khung gầm, Mercedes-Benz tuyên bố mẫu sedan này sẽ nâng tầm hiệu suất và động lực học, làm tăng sự kỳ vọng cho các biến thể mang thương hiệu AMG trong tương lai.

C-Class thế hệ mới ra mắt ngay tháng này. Ảnh dựng đồ họa: AI

Mọi chi tiết về mẫu xe mới sẽ được hé lộ tại buổi ra mắt chính thức ở Hàn Quốc vào ngày 20/4. Mẫu xe điện này sẽ xuất hiện cùng với phiên bản nâng cấp của dòng C-Class chạy xăng dự kiến ra mắt cuối năm nay. Đối thủ trực tiếp và đáng gờm nhất của mẫu xe này chính là chiếc BMW i3 Neue Klasse vừa được trình làng vào tháng trước.