Nỗi sợ của vợ Văn Thanh sau khi công khai con riêng tại đám cưới

Đây cũng là chia sẻ đầu tiên của Trần Bích Hạnh sau đám cưới.

Mới đây, tiệc cưới tại Hà Nội của cầu thủ Văn Thanh và vợ - Trần Bích Hạnh tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đám cưới của cặp đôi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng bóng đá, từ không gian tiệc đến visual của cô dâu cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm khiến hội “ăn cưới online” bàn tán rôm rả.

Đặc biệt hơn trong ngày trọng đại này, cặp đôi lần đầu công khai con gái riêng của Bích Hạnh. Cô bé xuất hiện với diện mạo xinh xắn, là người mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho cô dâu và chú rể. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, xen lẫn xúc động vì những chia sẻ tình cảm mà Văn Thanh dành cho con riêng của vợ.

Clip: Khoảnh khắc con gái riêng của Bích Hạnh xuất hiện tại đám cưới khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

Sau đám cưới, Bích Hạnh cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về khoảnh khắc đặc biệt này. Người đẹp sinh năm 1993 viết tâm sự ngay trong đêm, nhắn gửi đến con gái những lời ngọt ngào.

Theo đó, vợ Văn Thanh bày tỏ cô đã rất vui và hồi hộp khi quyết định để con gái xuất hiện. Trước đó, dù nhiều lần năn nỉ nhưng con gái của Bích Hạnh chưa thực muốn mẹ đăng tải hình ảnh bản thân lên MXH. Dẫu vậy, Bích Hạnh cho hay cô cảm thấy hạnh phúc vì khoảnh khắc đặc biệt nhất có sự chứng kiến, ủng hộ của con gái.

“Mẹ đây Bông ơi....!

Mẹ biết là sáng dậy, con sẽ tìm các từ khóa liên quan đến mẹ và ba, mẹ biết là con sẽ vào cả TikTok mẹ để xem, để đọc comment... Nhưng hôm nay mẹ thật sự vui lắm, vì em bé nhút nhát của mẹ đồng ý mang nhẫn lên sân khấu, dù vừa đi con vừa run cầm cập. Con cũng đồng ý cho mẹ đăng con lên MXH, dù trước đó mẹ có năn nỉ gãy lưỡi.

Trước ngày cưới, mẹ lo mất ăn mất ngủ, mẹ nghĩ liệu vậy có ổn cho con không, tới mức mà, cả hình ảnh con trên lễ đường cũng vào trong giấc mơ của mẹ. Mẹ lo em bé của mẹ đọc những thứ tiêu cực lại buồn. Nhưng Bông này, mình cứ vui vẻ hạnh phúc với đúng độ tuổi con nhé, bởi vì cuộc sống là 1 lăng kính muôn màu, trưởng thành là mình phải trải qua cả những gam màu rực rỡ niềm vui lẫn những màu trầm buồn nữa con ạ.

Nếu như cuộc sống ngoài kia làm những thành viên trong gia đình mình "đau" thì nhà là nơi để chúng mình thương nhau mà... đúng không con? Khu rừng cổ tích hôm nay, rồi tiết mục 3D Mapping, ba mẹ dành cho con gái, con chính là nàng công chúa đáng yêu xinh đẹp nhất trong lòng ba mẹ. Dù mọi thứ trên thế giới có không hoàn hảo, nhưng tình yêu ba mẹ dành cho con luôn tròn đầy, con nhé!”, Bích Hạnh viết cho con gái.

Con gái của Bích Hạnh xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy, diện mạo xinh xắn

Khoảnh khắc đặc biệt của gia đình khiến nhiều người xúc động

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến gia đình vợ chồng cầu thủ. Không ít người bày tỏ đã rất nghẹn ngào khi đọc những chia sẻ của cô nàng lẫn bài phát biểu của Văn Thanh trong tiệc cưới dành cho con gái.

Tại hôn lễ, Văn Thanh chủ động giới thiệu con gái trước toàn thể quan khách, và nhắn gửi xúc động: “Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé”. Ngay sau đó, cả ba cùng dành cho nhau một cái ôm thật chặt trên sân khấu.

Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Bích Hạnh đã có con riêng, song người đẹp chưa từng lên tiếng về những thông tin này. Cô lựa chọn giữ kín cuộc sống cá nhân, đợi đến thời điểm thích hợp mới công khai với người hâm mộ.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, được nhiều người biết đến với hình ảnh hot gymer và hiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, kinh doanh. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô từng học chuyên Sinh tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ), sau đó theo học ngành Y.

Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và cuộc sống thường ngày nhưng khá kín tiếng về đời tư.