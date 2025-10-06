HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nơi nào ‘ẩm ướt nhất’ trên thế giới, mưa 335 ngày một năm

Đỗ Hợp (t/h) |

Trên khắp thế giới, có những nơi có điều kiện khí hậu đặc biệt độc đáo, trong đó đáng chú ý nhất là những khu vực có lượng mưa hàng năm cực cao. Lượng mưa hàng năm ở những khu vực này vượt xa mức trung bình toàn cầu và được gọi là "Cực ẩm ướt của thế giới".

Quizz Nơi Ẩm Ướt Nhất Thế Giới – 6 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/6
Hỏi 1: Nơi nào mưa 335 ngày một năm?

Đáp án đúng là: C. Tutendo, Colombia

Giải thích: Tutendo, Colombia được mệnh danh là một trong những nơi ẩm ướt nhất thế giới, với khoảng 350 ngày mưa mỗi năm. Nằm ở vùng Chocó, đây là khu vực rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ với lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 11.770 mm, thậm chí có nơi vượt quá đó. Điều này khiến Tutendo trở thành một trong những khu vực ẩm ướt nhất trên thế giới.


Câu hỏi 2/6
Hỏi 2: Thị trấn "ẩm ướt nhất thế giới" là?

Đáp án đúng là: B. Khasi Hills

Giải thích: Mawsynram ở Khasi Hills, bang Meghalaya, phía đông Ấn Độ, là nơi có lượng mưa nhiều nhất thế giới. Thị trấn "ẩm ướt nhất thế giới" này ghi nhận lượng mưa hơn 11.880 mm mỗi năm, gấp 11 lần Glasgow và 22 lần London - hai thành phố cũng nổi tiếng ẩm ướt vì mưa nhiều. Ước tính, lượng mưa một năm ở Mawsynram có thể làm ngập đầu gối tượng Chúa cứu thế cao 30 m ở Rio de Janeiro.

Câu hỏi 3/6
Hỏi 3: Kukui là đỉnh núi cao nhất của Mauna Kahalawai ở Hawaii, Mỹ có lượng mưa trung bình bao nhiêu mm?

Đáp án đúng là: B. 9.820 mm

Giải thích: Kukui là đỉnh núi cao nhất của Mauna Kahalawai ở Hawaii, Mỹ. Còn được gọi là Puu Kukui trong ngôn ngữ Hawaii, ngọn núi có chiều cao 1.764 m. Theo dữ liệu khí tượng mới nhất, đây là một trong những nơi ẩm ướt nhất trên thế giới với lượng mưa trung bình 9.820 mm.

Câu hỏi 4/6
Hỏi 4: Nga Mi là ngọn núi cao nhất trong 4 ngọn núi Phật giáo linh thiêng của Trung Quốc có lượng mưa trung bình hàng năm là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. 8.169 mm

Giải thích: Nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Nga Mi là ngọn núi cao nhất trong 4 ngọn núi Phật giáo linh thiêng của Trung Quốc. Chiều cao của núi là 3.099 m. Nơi đây có mùa đông dài và mùa hè ngắn. Hơn 70% lượng mưa hàng năm là từ tháng 6 đến tháng 9. Lượng mưa trung bình hàng năm 8.169 mm.

Câu hỏi 5/6
Hỏi 5: Ngôi làng nào được mệnh danh là vùng đất ẩm ướt nhất ở châu Phi?

Đáp án đúng là: A. San Antonio de Ureca

Giải thích: San Antonio de Ureca hay còn gọi Ureka hoặc Ureca là ngôi làng nằm ở đảo Bioko thuộc Equatorial Guinea, quốc gia nằm ở bờ biển phía tây của Trung Phi. Ngôi làng này được mệnh danh là vùng đất ẩm ướt nhất ở châu Phi, với lượng mưa trung bình hàng năm 10.450 mm.

Câu hỏi 6/6
Hỏi 6: Nơi nào có lượng mưa lớn nhất nước ta?

Đáp án đúng là: D. Vườn quốc gia Bạch Mã

Giải thích: Vườn quốc gia Bạch Mã có lượng mưa lớn nhất cả nước, trung bình 7.000-8.000 mm mỗi năm, gần gấp đôi tâm mưa Trà My (Quảng Nam). Trung bình một năm vùng đồng bằng và TP Huế có 166,8 ngày mưa, huyện miền núi A Lưới 232,7 ngày và Nam Đông 206,1 ngày.

