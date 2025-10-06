Nơi nào ‘ẩm ướt nhất’ trên thế giới, mưa 335 ngày một năm

Câu hỏi 1/6

Hỏi 1: Nơi nào mưa 335 ngày một năm?

A. Rừng nhiệt đới Amazon sai B. Sông Cropp, New Zealand sai C. Tutendo, Colombia đúng

Đáp án đúng là: C. Tutendo, Colombia

Giải thích: Tutendo, Colombia được mệnh danh là một trong những nơi ẩm ướt nhất thế giới, với khoảng 350 ngày mưa mỗi năm. Nằm ở vùng Chocó, đây là khu vực rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ với lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 11.770 mm, thậm chí có nơi vượt quá đó. Điều này khiến Tutendo trở thành một trong những khu vực ẩm ướt nhất trên thế giới.