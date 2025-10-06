Không phải xe điện, mẫu xe bền bỉ này 'tốt nhất cho gia đình Việt' ở khoảng giá 600 triệu - 1 tỉ đồng

Cùng khám phá kết quả giải Car Choice Awards (CCA), giải thưởng quan trọng thuộc hệ sinh thái Better Choice Awards (BCA) do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.
Câu hỏi 1/2
Tại Gala trao giải Car Choice Awards 2025 tối thứ Sáu 3/10, hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng” đã thu hút nhiều sự chú ý.
Đây là phân khúc cạnh tranh khốc liệt, hướng đến các gia đình có con nhỏ, đề cao sự tiện nghi và an toàn.
Theo báo chí, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã diễn ra trong quá trình bình chọn và chấm giải này. Bạn có biết mẫu xe nào đã thắng giải thưởng quan trọng này?
Đáp án đúng: C. Mazda CX-5
Giải thích: Mazda CX-5 đã được vinh danh ở hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”.
Có rất nhiều ưu điểm giúp mẫu xe này chinh phục giải thưởng. Về thiết kế và không gian, xe có kiểu dáng trẻ trung, bền dáng cùng khoang nội thất rộng rãi cho 4-5 thành viên.
Về tiện nghi, xe sở hữu danh sách trang bị phong phú như màn hình giải trí tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, cửa sổ trời và cốp điện.
Đặc biệt, về an toàn, CX-5 được đánh giá cao với gói công nghệ i-Activsense bao gồm các tính năng cao cấp như phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Khả năng vận hành của xe cũng được cân bằng tốt giữa sức mạnh và mức tiêu thụ nhiên liệu (chỉ từ khoảng 7 lít/100 km).
Câu hỏi 2/2
Trong hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”, mẫu xe được bình chọn từ cộng đồng nhiều hơn gần gấp đôi Mazda CX-5 chính là VinFast VF 7 (VF 7 đạt 70 điểm, CX-5 chỉ đạt 42 điểm), nhưng vì sao mẫu xe Nhật Bản vẫn giành chiến thắng chung cuộc.
Điều này cho thấy kết quả không chỉ phụ thuộc vào sự yêu thích của số đông, mà còn có vai trò quan trọng của các chuyên gia trong hội đồng chấm giải. Vậy, theo bạn đâu là cơ cấu tính điểm của giải thưởng đã giúp Mazda CX-5 vượt lên như thế nào?
Đáp án đúng: A. Điểm từ Hội đồng chuyên môn chiếm 70%, điểm bình chọn chiếm 30%.
Giải thích: Chiến thắng của Mazda CX-5 đến từ cơ cấu chấm điểm của giải thưởng, trong đó điểm từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn có trọng số cao hơn. Dựa theo bảng công bố của Ban tổ chức, công thức tính điểm tổng có thể tạm ước tính như sau: Điểm tổng = (Điểm Hội đồng × 0,7) + (Điểm bình chọn × 0,3).
Áp dụng công thức này vào bảng điểm, ta thấy rõ sự khác biệt:
- Mazda CX-5: (84 × 0,7) + (42 × 0,3) = 58,8 + 12,6 = 71,4 điểm.
- VinFast VF 7: (70 × 0,7) + (70 × 0,3) = 49 + 21 = 70 điểm.
Như vậy, mặc dù VinFast VF 7 được cộng đồng bình chọn nhiều hơn, nhưng điểm số vượt trội mà Hội đồng Thẩm định dành cho Mazda CX-5 (hơn tới 14 điểm) đã trở thành yếu tố quyết định giúp mẫu xe Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Quang Trung, một thành viên Hội đồng Thẩm định, CX-5 là lựa chọn đáng cân nhắc vì kết hợp được nhiều yếu tố quan trọng đối với một gia đình: thương hiệu Nhật tạo sự yên tâm về độ bền, hệ thống đại lý rộng giúp bảo dưỡng dễ dàng, chi phí sử dụng hợp lý và giữ giá tốt khi bán lại.
Kết quả chung cuộc Car Choice Awards 2025
- Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng: Honda City
- Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
- Xe Gia đình của năm Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Kia Carnival
- Xe Gia đình của năm Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
- Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
- Xe Dịch vụ của năm: VinFast VF 5 - Herio Green
- Xe Hybrid của năm: Honda CR-V e:HEV RS
- Xe dẫn dắt thị trường: VinFast VF 3
- Xe của thương hiệu mới xuất sắc: Lynk & Co 06
- Xe được yêu thích nhất: Skoda Kodiaq
- Thương hiệu Ô tô vươn mình: VinFast
- Thương hiệu phụ kiện vươn mình: Lốp xe cao cấp Sailun Tire
- Nội dung của năm: Mê Xe Channel, phucthanh22, Chuyên mục Xe - Tuổi Trẻ Online, Oto.com.vn, Chương trình "Trên Ghế" - HTV 9
Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.
CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ "không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất", CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.