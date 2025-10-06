Không phải xe điện, mẫu xe bền bỉ này 'tốt nhất cho gia đình Việt' ở khoảng giá 600 triệu - 1 tỉ đồng

Theo báo chí, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã diễn ra trong quá trình bình chọn và chấm giải này. Bạn có biết mẫu xe nào đã thắng giải thưởng quan trọng này?

Đây là phân khúc cạnh tranh khốc liệt, hướng đến các gia đình có con nhỏ, đề cao sự tiện nghi và an toàn.

Đáp án đúng: C. Mazda CX-5

Giải thích: Mazda CX-5 đã được vinh danh ở hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”.

Có rất nhiều ưu điểm giúp mẫu xe này chinh phục giải thưởng. Về thiết kế và không gian, xe có kiểu dáng trẻ trung, bền dáng cùng khoang nội thất rộng rãi cho 4-5 thành viên.

Về tiện nghi, xe sở hữu danh sách trang bị phong phú như màn hình giải trí tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, cửa sổ trời và cốp điện.

Đặc biệt, về an toàn, CX-5 được đánh giá cao với gói công nghệ i-Activsense bao gồm các tính năng cao cấp như phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Khả năng vận hành của xe cũng được cân bằng tốt giữa sức mạnh và mức tiêu thụ nhiên liệu (chỉ từ khoảng 7 lít/100 km).



