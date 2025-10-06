HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Không phải xe điện, mẫu xe bền bỉ này 'tốt nhất cho gia đình Việt' ở khoảng giá 600 triệu - 1 tỉ đồng

N.D |

Mẫu xe này đã có một cuộc lội ngược dòng khó tin.

Cùng khám phá kết quả giải Car Choice Awards (CCA), giải thưởng quan trọng thuộc hệ sinh thái Better Choice Awards (BCA) do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Câu hỏi 1/2

Tại Gala trao giải Car Choice Awards 2025 tối thứ Sáu 3/10, hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng” đã thu hút nhiều sự chú ý.

Đây là phân khúc cạnh tranh khốc liệt, hướng đến các gia đình có con nhỏ, đề cao sự tiện nghi và an toàn.

Theo báo chí, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã diễn ra trong quá trình bình chọn và chấm giải này. Bạn có biết mẫu xe nào đã thắng giải thưởng quan trọng này?

Câu hỏi 2/2

Trong hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”, mẫu xe được bình chọn từ cộng đồng nhiều hơn gần gấp đôi Mazda CX-5 chính là VinFast VF 7 (VF 7 đạt 70 điểm, CX-5 chỉ đạt 42 điểm), nhưng vì sao mẫu xe Nhật Bản vẫn giành chiến thắng chung cuộc.

Điều này cho thấy kết quả không chỉ phụ thuộc vào sự yêu thích của số đông, mà còn có vai trò quan trọng của các chuyên gia trong hội đồng chấm giải. Vậy, theo bạn đâu là cơ cấu tính điểm của giải thưởng đã giúp Mazda CX-5 vượt lên như thế nào?

Kết quả chung cuộc Car Choice Awards 2025

  • Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng: Honda City
  • Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
  • Xe Gia đình của năm Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Kia Carnival
  • Xe Gia đình của năm Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
  • Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
  • Xe Dịch vụ của năm: VinFast VF 5 - Herio Green
  • Xe Hybrid của năm: Honda CR-V e:HEV RS
  • Xe dẫn dắt thị trường: VinFast VF 3
  • Xe của thương hiệu mới xuất sắc: Lynk & Co 06
  • Xe được yêu thích nhất: Skoda Kodiaq
  • Thương hiệu Ô tô vươn mình: VinFast
  • Thương hiệu phụ kiện vươn mình: Lốp xe cao cấp Sailun Tire
  • Nội dung của năm: Mê Xe Channel, phucthanh22, Chuyên mục Xe - Tuổi Trẻ Online, Oto.com.vn, Chương trình "Trên Ghế" - HTV 9

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ "không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất", CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.



