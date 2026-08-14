Nỗi khổ shipper đợi giữa nắng vì khách bảo chờ 5 phút rồi 'quên mất vì mải ăn'

Khách bảo "chờ 5 phút em bận xíu" nhưng 10 phút không xuống, gọi không nghe, tôi đành tranh thủ gặm bánh mỳ, đến 20 phút khách mới nghe máy, hóa ra bận ăn nên quên.

Tôi hoàn toàn đồng cảm với nỗi bức xúc của tác giả bài “Mất sóng vài phút ở thang máy đã bị shipper huỷ đơn ‘vì không nghe điện thoại’ “. Không biện minh cho cái sai hủy đơn chỉ vì khách lỡ cuộc gọi, nhưng tôi mong mọi người hiểu thêm chút ít về “hậu trường” công việc của những người giao hàng, nhất là áp lực giờ giấc và nỗi ám ảnh của việc phải chờ quá lâu.

Tôi bắt đầu làm shipper khi vừa ra trường chưa xin được việc, không ngờ đã kéo dài hơn 2 năm do vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Nghề này vất vả nắng mưa thì ai cũng biết, đặc biệt càng thêm mệt mỏi khi phải đứng chờ khách hàng vô ý thức.

Có dịp trưa nóng như đổ lửa, tôi phải giao hàng đến một tòa nhà văn phòng. Dừng xe tại cổng, tôi bấm điện thoại gọi và khách bắt máy ngay, bảo: “Anh đợi em 5 phút, em đang dở tay tý việc rồi xuống liền”.

Tôi vui vẻ đồng ý. Làm nghề này chờ dăm phút là chuyện bình thường, vì khách cũng đang làm việc, không phải ai cũng luôn sẵn sàng để xuống ngay khi shipper gọi. Tôi di chuyển vào bóng râm chờ, vì đang không có đơn kế tiếp nên tôi định giao xong món đồ này sẽ tắt app đến quán cơm bình dân gần đó ăn trưa. Gần 10 phút trôi qua không thấy ai, tôi gọi lại nhưng bên kia không nhấc máy; nhắn tin không thấy trả lời.

Thấy đối diện có quán bánh mỳ, tôi sang xếp hàng mua một chiếc, định bụng nếu ăn xong vẫn không liên lạc được thì đành hủy. Đến khoảng phút thứ 20, tôi gọi lại mới thấy khách nghe máy với giọng rất thản nhiên: “Ôi em mải ăn trưa xong quên mất, em xuống ngay đây”. Cũng phải mất thêm mấy phút nữa cô ấy mới đủng đỉnh đi xuống.

Vậy là với đơn này, tôi mất gần nửa tiếng đợi. Vị khách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lấy đồ, thanh toán rồi quay lưng đi lên, không một lời xin lỗi hay chút áy náy.

Nhiều khách thiếu ý thức, bắt tài xế để shipper phải chờ thời gian dài. (Ảnh minh họa: AI)

Chuyện tương tự, những người làm nghề giao hàng đều đã trải qua. Nếu biết trước sẽ bị câu giờ lâu như vậy thì chẳng ai đợi, nhưng thường thì khách nói xuống ngay, đang xuống, chờ mấy phút... và cứ thế kéo dài. Lý do đợi thì nhiều, bận trang điểm, bận phơi quần áo, bận trao đổi công việc, bận xem nốt tập phim “còn chút xíu là hết”...

Chắc họ nghĩ làm dịch vụ ai chẳng phải chờ khách, shipper đứng chờ một chút thì có mất gì đâu, nhưng sự thật là mất khá nhiều.

Thứ nhất là thu nhập. Nghề giao hàng lấy công làm lời, thu nhập tính theo từng đơn. Tiền công cho một đơn hàng rất ít, trừ chi phí xăng xe, hao mòn phương tiện, tiền internet... thì càng ít. Nếu giao nhanh trong 15 - 20 phút, mỗi tiếng shipper cố gắng trả được 3 - 4 đơn, càng bị giam lâu thì thu nhập tính theo giờ càng hẻo.

Thứ hai là áp lực từ nền tảng. Các app giao hàng đều cài đặt thời gian hoàn thành đơn rất chặt chẽ. Việc giao chậm do khách om đơn khiến tỷ lệ hoàn thành đúng giờ của tài khoản bị giảm xuống. Tỷ lệ này thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thưởng tuần, thưởng tháng, thậm chí bị khóa tài khoản tạm thời.

Thứ ba là trải nghiệm của những người mua hàng tiếp theo. Một lộ trình phải giao cho hai hoặc ba khách liền nhau. Người thứ nhất “om” lâu đồng nghĩa với việc người thứ hai, người thứ ba sẽ nhận đồ muộn. Có khi họ ức chế đánh giá 1 sao khiến shipper bị trừ điểm uy tín.

Tôi hiểu ai cũng có lúc bận đột xuất. Nếu khách bận họp, bận chăm con không xuống ngay được, chỉ cần nhắn một câu tử tế. Khách có thể nhờ bảo vệ nhận giúp, nhờ đồng nghiệp cầm hộ, hoặc đơn giản là chủ động ghi chú thời gian nhận được hàng, nơi gửi tạm. Đó là sự tôn trọng công sức của người khác.

Một người giao hàng mỗi ngày chạy vài chục đơn, gặp đủ đủ dạng người. Tôi không mong gặp được khách hào phóng cho thêm tiền, chỉ mong khách đặt mình vào vị trí của người đứng ngoài nắng. Sự tôn trọng thời gian của nhau chính là nét văn hóa tối thiểu khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.