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Điện thoại bị rơi xuống chân cầu, cô gái đăng tìm tài xế công nghệ với hành động không ngờ

Hương Trà (T/H)
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Giữa cái nắng như đổ lửa ở Hà Nội, nam tài xế công nghệ đã không quan ngại giúp đỡ cô gái lạ mặt mà không cần một sự hồi đáp nào.

Thời gian này, câu chuyện về cô gái gặp sự cố bất ngờ trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) và sự giúp đỡ nhiệt tình từ nam tài xế xe công nghệ đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung bài đăng, cô gái đang lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy thì xe bị xịt lột

Đang loay hoay dựng xe sát thành cầu, gọi người nhà và tìm thợ sửa xe di động thì một chiếc xe chạy rất nhanh đi sượt qua, khiến cô gái ngã và chiếc điện thoại trên tay cũng bay thẳng xuống dưới chân cầu. Trước tình huống bất ngờ trong cái thời tiết nắng nong, cô gái đứng giữa cầu, đầu óc "trắng xoá"

Đúng lúc đó, một nam tài xế chạy xe công nghệ dừng lại. Theo nội dung bài đăng, nam tài xế đã chạy tới đỡ cô gái và hỏi han khi thấy cô quá hoảng sợ. Biết cô đánh rơi điện thoại xuống dưới chân cầu, nam tài xế bảo cô đưa xe vào sát hơn rồi sẵn sàng vòng lại một quãng rất xa để xuống tìm giúp. Không chỉ dừng lại ở đó, nam tài xế còn cho cô gái mượn điện thoại để gọi người nhà.

Bài đăng về nam tài xế xe công nghệ nhận được nhiều sự chú ý. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Cuối cùng, phép màu thật sự xảy ra. Nam tài xế tìm thấy điện thoại cho cô gái. Điều bất ngờ nhất là chiếc điện thoại gần như không bị làm sao, không vỡ, không xước. Lúc nam tài xế định đi tiếp để giao đơn, cô gái có chút tiền mặt trong ví muốn gửi cảm ơn nhưng anh nhất định không nhận. Cô gái thậm chí còn không kịp hòi tên người đàn ông tốt bụng.

Bài chia sẻ của cô gái được lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội và truyền một nguồn năng lượng tích cực đến người đọc.

Được biết, chủ nhân của bài chia sẻ gây chú ý trên của chị Dương Kiều Giang (22 tuổi, ở Hà Nội). Chị Kiều Giang đã xác nhận với báo Thanh Niên và chia sẻ rằng sự việc trên xảy ra vào ngày 11/8 vừa qua.

Bày tỏ trên Thanh Niên, chị Giang gửi lời cảm ơn các ân nhân đồng thời chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chị cho rằng sự xuất hiện và giúp đỡ đặc biệt của nam tài xế giữa lúc gặp sự cố là điều may mắn nhất mà bản thân nhận được trong ngày hôm đó.

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