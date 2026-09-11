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Nội dung bất ngờ trong bức thư đắt nhất thế giới giá 130 tỷ đồng

Chi Chi
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Bức thư này hiện có giá ước tính lên tới 130 tỷ đồng, thuộc sở hữu của một người bí ẩn.

Bức thư đắt nhất thế giới giá 130 tỷ đồng và sự kỳ diệu của con tem cổ - Ảnh 1.

170 năm trước, một thương nhân buôn rượu từ đảo Mauritius đã gửi một lá thư tẻ nhạt cho các đối tác của mình tại Pháp để thông báo rằng ông đã nhận được lô hàng của họ. Ngày nay, lá thư đó lại là bức thư đắt nhất trên thế giới.

Bức thư thường được gọi là "Thư Bordeaux" (Bordeaux Letter) hiện do một nhà sưu tầm ẩn danh tại Singapore sở hữu, đã mê hoặc giới sưu tầm tem (bưu chính học) suốt hơn một thế kỷ. Nội dung của lá thư chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng điều thực sự làm nên sự khác biệt của nó so với bất kỳ lá thư nào khác chính là sự kết hợp của các con tem được dùng để gửi nó.

Bức thư đắt nhất thế giới giá 130 tỷ đồng và sự kỳ diệu của con tem cổ - Ảnh 2.

Bức thư này hiện có giá ước tính lên tới 130 tỷ đồng

Vào ngày 4 tháng 10 năm 1847, khi Edward Francis - một thương nhân buôn rượu ở Port Louis, thủ phủ của Mauritius (khi đó là thuộc địa của Anh) - thông báo với các đối tác ở Bordeaux (Pháp) rằng ông đã nhận được 48 thùng rượu họ gửi và đã bán được gần một phần ba số đó, ông đã mua hai con tem mà giá trị lúc bấy giờ chỉ đáng vài xu. Giờ đây, chúng có giá trị hàng triệu đô la.

"Mauritius Xanh" (Mauritius Blue) là một trong những con tem bưu chính nổi tiếng nhất thế giới và đắt hơn đáng kể so với "người anh em" của nó là "Mauritius Hồng" (Mauritius Pink). Lá thư Bordeaux sở hữu bản gốc của cả hai con tem này, điều đó biến nó thành lá thư đắt nhất thế giới với mức giá ước tính lên tới hơn 5 triệu USD, tức gần 130 tỷ đồng.

Những con tem Mauritius khét tiếng này được tạo ra một cách nhầm lẫn vào năm 1847 bởi một thợ khắc. Người này đã khắc chữ “Post Office” (Bưu điện) bên cạnh chân dung Nữ hoàng Victoria thay vì “Post Paid” (Đã trả cước). 500 bản in đã được sản xuất và bán ra trước khi lỗi này được khắc phục. Ngày nay, chỉ còn lại 27 bản (12 con tem xanh và 15 con tem hồng), và chúng được giới sưu tầm tem coi như những báu vật trong huyền thoại.

Bức thư đắt nhất thế giới giá 130 tỷ đồng và sự kỳ diệu của con tem cổ - Ảnh 3.

Lá thư không có chỉ 1, mà nhiều con tem hiếm nhất thế giới

Những con tem "Mauritius Xanh" hoàn toàn sạch sẽ, chưa từng đóng dấu bưu điện, có giá trị lên tới 10 - 15 triệu euro (295,4 tỷ đến 440,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, chúng được giới sưu tầm tôn sùng đến mức hiếm khi sang tay cho người khác. Chẳng hạn, lá thư Bordeaux đã được bán đấu giá vào năm 1993 và thuộc sở hữu của cùng một nhà sưu tập bí ẩn người Singapore kể từ đó đến nay.

Nguồn: Odditycentral

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Tags

Bordeaux

Mauritius

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