Lòng nồi và muôi xới cơm thường được rửa ngay sau mỗi bữa ăn. Thế nhưng, có một bộ phận khác của nồi cơm điện lại rất dễ bị bỏ quên.

Nồi cơm điện là thiết bị được sử dụng gần như mỗi ngày trong nhiều gia đình. Sau mỗi bữa ăn, hầu hết mọi người đều nhớ rửa sạch lòng nồi, lau muôi xới cơm rồi cất gọn. Thế nhưng, có một bộ phận nhỏ trên nồi lại thường bị bỏ quên trong suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sử dụng. Đó là van thoát hơi - nơi hơi nước nóng và cặn tinh bột liên tục đi qua mỗi khi nấu cơm. Theo hướng dẫn của nhiều hãng sản xuất, đây cũng là một trong những bộ phận cần được vệ sinh định kỳ để bảo đảm nồi hoạt động ổn định và luôn sạch sẽ.

Van thoát hơi là nơi dễ tích tụ cặn bẩn nhưng ít người để ý

Trong quá trình nấu cơm, nước sôi tạo ra hơi nước để làm chín gạo. Lượng hơi này không thoát ra ngoài một cách tự do mà sẽ đi qua van thoát hơi được bố trí trên nắp nồi. Cùng với hơi nước, một lượng rất nhỏ tinh bột và nước cơm cũng có thể theo dòng hơi bám lại bên trong van cũng như các khe nhỏ của bộ phận này. Nếu sử dụng nồi hằng ngày, lớp cặn sẽ tích tụ dần theo thời gian. Do van thoát hơi thường có kích thước nhỏ, nằm trên nắp nồi và ít khi nhìn thấy bên trong nên nhiều người chỉ lau sơ bên ngoài mà không tháo ra vệ sinh. Chính vì vậy, đây trở thành một trong những vị trí dễ bị bỏ quên nhất.

Nhiều nhà sản xuất như Panasonic, Tiger, Sharp hay Zojirushi đều lưu ý trong hướng dẫn sử dụng rằng người dùng nên vệ sinh van thoát hơi (đối với các mẫu có thể tháo rời), nắp trong và khay hứng nước định kỳ để loại bỏ cặn bẩn, giúp nồi duy trì hiệu quả hoạt động. Những khuyến nghị này cũng nhằm hạn chế tình trạng cặn bám lâu ngày gây mùi hoặc ảnh hưởng đến khả năng thoát hơi của nồi.

Không cần vệ sinh mỗi ngày nhưng cũng đừng để quá lâu

Việc quên vệ sinh van thoát hơi không khiến nồi cơm điện hỏng ngay lập tức. Tuy nhiên, khi cặn tinh bột và hơi nước tích tụ trong thời gian dài, bộ phận này có thể xuất hiện mùi khó chịu hoặc bám nhiều cặn ở các khe nhỏ. Với những mẫu nồi có khay hứng nước, nếu không thường xuyên đổ và làm sạch, nước đọng cũng có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Các hãng sản xuất không đưa ra một mốc thời gian cố định cho mọi loại nồi, bởi tần suất vệ sinh còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng. Tuy nhiên, nếu gia đình nấu cơm hằng ngày, người dùng nên kiểm tra và làm sạch van thoát hơi thường xuyên thay vì chỉ vệ sinh khi nồi đã có mùi hoặc nhìn thấy cặn bám rõ rệt. Bên cạnh van thoát hơi, nắp trong, khay hứng nước (nếu có), mâm nhiệt và khu vực cảm biến nhiệt cũng là những vị trí cần được lau chùi định kỳ để giữ nồi luôn sạch sẽ.

Vệ sinh đúng cách chỉ mất vài phút

Trước khi vệ sinh, cần rút nguồn điện và chờ nồi nguội hoàn toàn. Với các mẫu nồi có van thoát hơi tháo rời, người dùng tháo bộ phận này theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó rửa bằng nước ấm cùng một lượng nhỏ nước rửa chén. Nếu cặn bám trong các khe nhỏ, có thể dùng bàn chải mềm hoặc khăn mềm để làm sạch rồi để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Đối với nắp trong và khay hứng nước, nên tháo ra rửa sạch sau một thời gian sử dụng để loại bỏ nước đọng và cặn bẩn. Riêng phần thân nồi, mâm nhiệt và cảm biến nhiệt không nên xả trực tiếp dưới vòi nước mà chỉ lau bằng khăn mềm đã vắt ráo. Các nhà sản xuất cũng khuyến cáo không sử dụng búi cọ kim loại, vật sắc nhọn hoặc các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh vì có thể làm trầy xước bề mặt, hư hỏng gioăng cao su hoặc ảnh hưởng đến các chi tiết của nồi.

Chỉ cần dành vài phút vệ sinh định kỳ, đặc biệt với van thoát hơi và các bộ phận có thể tháo rời, người dùng có thể hạn chế cặn bẩn tích tụ, giữ nồi sạch hơn và giúp thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài.