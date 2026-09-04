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Nỗi buồn của Phạm Hương ở Mỹ

Hạ Anh
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Phạm Hương bất ngờ có chia sẻ đầy tâm trạng.

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ một khoảnh khắc rất đời thường trên trang cá nhân nhưng lại khiến nhiều người xúc động. Không có hình ảnh lộng lẫy hay những chia sẻ dài dòng, nàng hậu chỉ đăng tải một góc nhỏ trong căn nhà tại Mỹ kèm lời nhắn gửi đến người bố đã qua đời. Cụ thể, Phạm Hương chia sẻ: "Happy Birthday in Heaven, Dad" (Chúc mừng sinh nhật bố ở trên thiên đường) khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương có chia sẻ tâm trạng, buồn bã trên mạng xã hội kể từ khi sang Mỹ sinh sống. Không cần những lời tâm sự quá bi lụy, chỉ một câu ngắn ngủi gợi nhớ kỷ niệm cũng đủ để người hâm mộ cảm nhận được tình cảm và nỗi nhớ mà nàng hậu dành cho bố. Lúc còn hoạt động nghệ thuật, Phạm Hương nhiều lần nhắc về gia đình và đặc biệt là bố. Sự ra đi của ông vào năm 2017 khiến Phạm Hương vô cùng đau lòng, buồn bã. 

Phạm Hương từng nói về biến cố này: "Tôi luôn trăn trở và dành thời gian ăn chay để cầu nguyện cho cha. Hơn một năm đăng quang, tôi bận rộn mải mê khắp nơi với vinh quang ngoài kia... cũng là lúc cha tôi trở bệnh nặng. Đôi khi bận rộn với công việc, trở về nhà một mình, nằm đêm thương cha mẹ tôi lại khóc một mình". 

Nỗi buồn của Phạm Hương ở Mỹ- Ảnh 1.

Phạm Hương bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng trong ngày sinh nhật bố

Nỗi buồn của Phạm Hương ở Mỹ- Ảnh 2.

Sau khi bố qua đời, Phạm Hương dành nhiều thời gian cho mẹ. Có thời điểm, mẹ Phạm Hương còn sang Mỹ sống cùng con gái

Cuộc sống Phạm Hương ở Mỹ 

Phạm Hương từng là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Sau khi đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015, dù không lọt Top 15, người đẹp vẫn tạo được dấu ấn mạnh mẽ và trở thành cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm. Đang ở thời điểm sự nghiệp rực rỡ, năm 2018, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ sinh sống. Ban đầu, cô cho biết sang nước ngoài để điều trị sức khỏe, sau đó dần hé lộ cuộc sống mới và hành trình xây dựng tổ ấm riêng. Từ đây, nàng hậu gần như rút khỏi các hoạt động showbiz, chuyển sang tận hưởng cuộc sống kín tiếng bên gia đình.

Hiện tại, cuộc sống của Phạm Hương ở Mỹ chủ yếu xoay quanh hai con trai và công việc kinh doanh hoa. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường như cắm hoa, trang trí nhà cửa, chăm sóc các con hay tận hưởng những khoảng thời gian riêng bên gia đình. Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hay hoạt động giải trí, Phạm Hương dường như đang tận hưởng một nhịp sống hoàn toàn khác so với thời còn hoạt động trong showbiz.

Nỗi buồn của Phạm Hương ở Mỹ- Ảnh 3.

Phạm Hương có cuộc sống bình yên và ổn định ở Mỹ

Đặc biệt, từ niềm yêu thích hoa, Phạm Hương từng bước phát triển công việc kinh doanh tại Mỹ. Từ một cửa hàng hoa, cô mở rộng sang lĩnh vực thiết kế và tổ chức hoa cho đám cưới, sự kiện cũng như những dịp đặc biệt. Trên trang giới thiệu công việc, nàng hậu sử dụng tên Bee Phạm và tự giới thiệu là một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những không gian hoa tinh tế, giàu cảm xúc.

Phạm Hương từng chia sẻ về công việc hiện tại: "Tôi là Bee Phạm, một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những trải nghiệm hoa tinh tế, giàu ý nghĩa cho các đám cưới và những dịp lễ đặc biệt. Mỗi thiết kế tôi tạo ra đều bắt nguồn từ cảm xúc, vẻ đẹp và cách kể chuyện riêng biệt. Hành trình của tôi bắt đầu với thời trang và thiết kế nội thất, tôi có sự đam mê với việc tìm hiểu chất liệu, sự cân bằng và những chi tiết tinh tế. Niềm đam mê ấy dần phát triển một cách tự nhiên thành công việc thiết kế hoa, cho phép tôi biến những khoảnh khắc đặc biệt thành nghệ thuật".

Nỗi buồn của Phạm Hương ở Mỹ- Ảnh 4.

Phạm Hương hiện tại kinh doanh hoa, tổ chức sự kiện chứ không còn hoạt động showbiz

Ảnh: FBNV 

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Tags

Phạm Hương

sao Việt

Hoa hậu

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