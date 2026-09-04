Chia sẻ của gia đình khi An Tây lãnh án 8 năm tù

Những chia sẻ của em trai An Tây được nhiều người quan tâm.

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 3/9, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Trong số này, người mẫu An Tây, tên thật Andrea Aybar Carmona bị tuyên tổng mức án 8 năm tù: 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước khi tòa nghị án, An Tây bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới gia đình cũng như những người từng yêu mến, tin tưởng mình. Nữ người mẫu cho rằng những việc đã xảy ra là đáng trách, đồng thời mong sai lầm của bản thân trở thành một bài học cảnh tỉnh đối với những người trẻ.

An Tây khi bị bắt

Sau nhiều ngày xét xử, An Tây phải nhận mức án 8 năm tù về 2 tội danh

Sau khi tòa tuyên án, Rufino Aybar - em trai của An Tây đã thay mặt gia đình đăng tải chia sẻ trên trang cá nhân. Anh cho biết gia đình hiểu rằng 8 năm là khoảng thời gian rất dài, song cũng nhìn nhận đây là thời điểm để mọi chuyện có một câu trả lời rõ ràng và An Tây bắt đầu hành trình mới.

Rufino viết: "Vậy là phiên tòa đã chính thức khép lại. 8 năm - một quãng thời gian thật dài, và với gia đình mình chắc chắn là một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Nhưng điều quan trọng là từ hôm nay, mọi thứ đã có một câu trả lời rõ ràng để chị có thể bắt đầu chặng đường phía trước".

Em trai đã thay mặt gia đình lên tiếng sau khi An Tây bị tuyên án 8 năm tù

Đáng chú ý, Rufino không né tránh biến cố mà gia đình đang phải đối diện. Thay vào đó, anh gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên gia đình trong suốt thời gian qua.

Anh khẳng định gia đình vẫn yêu thương và luôn có một mái nhà chờ An Tây trở về. Cuối lời, Rufino động viên chị gái cố gắng vượt qua những năm tháng sắp tới, đồng thời nhắn nhủ rằng cả gia đình sẽ cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, sau phần tranh luận tại phiên tòa, Rufino cũng từng chia sẻ mong muốn chị gái có cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời.