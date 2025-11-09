Nổ tung HIMARS, 20.000 quân Kiev lâm nguy sau lệnh từ ông Belousov – Trung Quốc kinh ngạc trước nước cờ của ông Putin

Nga bắn nổ tung HIMARS, thảm họa 6 hướng với Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 9/11 đưa tin, thời gian dành cho Ukraine tại nhiều khu vực chiến sự đang "cực kỳ gấp rút": các nhà quan sát Nga dự báo Kupyansk có thể sụp đổ trong hai ngày, còn Pokrovsk chỉ cầm cự được khoảng một tháng.

Song song đó, việc Nga điều chuyển nhiều chỉ huy cấp cao diễn ra trong bối cảnh phòng tuyến Ukraine bị xuyên thủng, khiến khoảng 2.000 binh sĩ Kiev rơi vào thế lựa chọn giữa đầu hàng hoặc tử trận.

6 hướng giao tranh chủ chốt đều ghi nhận dấu hiệu khủng hoảng đối với Ukraine, dù lực lượng Nga vẫn gặp phải sức kháng cự từ các đơn vị dự bị mà Kiev liên tục tung vào chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã ghi nhận những bước tiến mới. Tại Zaporizhzhia, Nga giành quyền kiểm soát Rybnoye, mở ra khả năng mở rộng đà tiến về phía tây.

Ukraine đang gặp khó khăn trên nhiều hướng của mặt trận. Ảnh: TST

Moscow cũng tấn công các cơ sở năng lượng phục vụ ngành quốc phòng Ukraine. Tại Kharkiv, Nga thông báo đã đẩy lùi 6 đợt phản công của Ukraine và nhấn mạnh ưu thế phòng không khi bắn nổ 7 quả HIMARS cùng 247 UAV.

Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Lisitsyn, tại hướng Krasnoarmeysk, Nga đã quét sạch khu vực Dinas và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực đô thị. Giao tranh tiếp tục ở Rovnoye, nơi Nga tiến dọc tuyến đường tới Grishino — điểm được cho là nơi Ukraine chuẩn bị tổ chức phản công có thể bằng xe thiết giáp.

"Túi vây Pokrovsk" được mô tả là một thất bại chiến thuật – chiến lược nghiêm trọng đối với Ukraine, khi khoảng 2.000 binh sĩ bị kẹt trong "túi lửa" và số lượng đầu hàng tăng mạnh do không còn đường thoát.

Theo dữ liệu tác chiến, Nga đã xuyên thủng phòng tuyến từ phía Bắc Mirnograd, giành quyền kiểm soát ga đường sắt Tsentralnaya và đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các tòa nhà cao tầng tại đường Mukhamadeyev và ngõ Lvovsky.

Nga cũng củng cố vị trí tại gờ Dobropolye, giành lại Nikanorovka, ga Dorozhnoye và tiếp tục tiến về Artemovka qua Shakhovo và Toretskoye.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, sau khi giành quyền kiểm soát Uspenovka, lực lượng Nga mở rộng đầu cầu, kiểm soát Volchye, bao vây Orestopol và cơ động vòng qua Velikomikhaylovka.

Ở hướng Kupyansk, Nga giành quyền kiểm soát đường Lesya Ukrainka và một phần khu dân cư Yubileyniy, đồng thời ghi nhận tiến triển tại đoạn Melovoye–Khatnee sau khi đẩy lùi các đợt tấn công từ Osinovo.

Nga bất ngờ hành quân kỷ lục về phía Chernihiv và Zaporizhzhia. Ảnh: TST

Tại Primorsk và Stepnogorsk, Ukraine rải mìn và tập kích tuyến hậu cần của Nga; phía Nga đáp trả bằng không kích chính xác, pháo binh và UAV. Ở hướng Orekhov, giao tranh vẫn giằng co tại Malaya Tokmachka, nơi Nga tiếp tục củng cố vị trí.

Tại hướng Kharkiv, tình hình Ukraine xấu đi rõ rệt ở Volchansk. Nga vượt sông Volchya, áp sát phía Đông thành phố và đánh bật Ukraine khỏi các vị trí quanh sân vận động — tuyến phòng thủ được duy trì suốt thời gian dài.

Phóng viên Mikhail Zvinchuk (kênh "Rybar") nhận định trung tâm Volchansk có thể sớm rơi vào quyền kiểm soát của Nga.

Ở hướng Nam, các đơn vị thuộc nhóm quân "Phía Bắc" của Nga đang mở ra nguy cơ hình thành "túi vây" mới bao quanh lực lượng Ukraine, với điểm kháng cự cuối cùng được xác định tại khu Zavody 2 — nơi khó trụ vững do địa hình đô thị loãng và thiếu công trình kiên cố.

Cuộc hành quân kỷ lục áp sát Chernihiv, 20.000 quân Kiev lâm nguy

Tiếp nối các diễn biến bất lợi của Ukraine trên 6 hướng giao tranh, các kênh quân sự Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov đã hạ lệnh tiến hành một mũi tiến công mới với tốc độ được đánh giá là "kỷ lục" và quy mô chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo truyền thông Nga, nhịp độ tiến quân tại khu vực Gulyai-Pole – Uspenovka tăng mạnh, khi Uspenovka, Sladkoe, Novoe và Novouspenovskoye trở thành tâm điểm của đợt đột phá mới.

Lực lượng Nga được cho là đã tiến sâu thêm 5 km chỉ trong một ngày, mở rộng mặt trận khoảng 15 km, rà soát hơn 1.100 công trình, với tổng diện tích kiểm soát mới ước tính khoảng 7 km².

Các kênh theo dõi chiến sự của Ukraine xác nhận "vùng xám" quanh Uspenovka đã mở rộng đáng kể, phủ kín khu vực từ Sladkoe tới Novouspenovskoye. Giữa Novoe và Novouspenovskoye cũng hình thành một "túi" mới gây sức ép trực tiếp lên tuyến phòng ngự của Ukraine.

Ông Putin đi nước cờ gây bất ngờ. Ảnh: IT

Một số nguồn Ukraine nhận định việc để mất Uspenovka là diễn biến quan trọng nhất trong nhiều tuần qua, khi nó mở ra khả năng Nga đánh vào phía sau toàn bộ tuyến phòng thủ trên hướng Gulyai-Pole. Nếu phòng tuyến phía Nam sụp đổ, thành phố Zaporizhzhia sẽ đối mặt nguy cơ trực diện.

Song song đó, các kênh Ukraine tiếp tục dẫn thông tin từ tình báo phương Tây cho rằng Nga đang chuẩn bị mở một mặt trận mới ở Chernihiv trong khoảng 4 tháng tới, nếu tiến trình đàm phán không thay đổi.

Hiện tại, toàn tuyến Chernihiv chỉ có khoảng 20.000 quân Ukraine bố trí phòng thủ — con số bị đánh giá là quá mỏng sau khi Kiev phải điều phần lớn lực lượng dự bị xuống Donetsk.

Một số dự báo dài hạn còn bi quan hơn, cho rằng đến mùa hè 2026, Nga có thể xóa phần lớn kết quả chiến dịch phản công Kharkiv của Ukraine năm 2022.

Đến cuối năm 2026, nguy cơ hình thành vòng vây quanh Kharkiv cũng được nhắc đến. Những cảnh báo này khiến mũi tiến công của Nga tại Chernihiv và Zaporizhzhia được xem như bước đi nhằm kéo giãn tối đa phòng tuyến của Ukraine trên toàn bộ chiến trường.

Ông Putin đi nước cờ bất ngờ, người Nga cũng ngỡ ngàng

Giữa lúc chiến sự leo thang và các tuyến phòng thủ của Ukraine chịu sức ép lớn, theo TST, phía Trung Quốc đã bày tỏ sự kinh ngạc khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có một động thái gây chấn động không chỉ đối với phương Tây mà cả chính dư luận Nga.

Nhiều kênh quân sự Nga mô tả đây là "nước cờ ít ai dự đoán", xuất hiện đúng thời điểm Moscow đang đẩy mạnh áp lực trên nhiều hướng.

Cụ thể, theo tờ Sohu (Trung Quốc), gần đây ông Putin tuyên bố Nga đã tiến hành thành công các vụ thử tên lửa hành trình Burevestnik và thiết bị ngầm tự hành Poseidon — hai chương trình vũ khí chiến lược mà phương Tây từng nghi ngờ Nga có thể phát triển đến mức độ hoạt động thực tế.

Theo Sohu, việc chọn thời điểm công bố ngay sau khi Mỹ áp đặt thêm trừng phạt được xem là lời đáp trả mang tính răn đe.

Tuy nhiên, điều gây chú ý là ngay cả nhiều bình luận viên và khán giả Nga cũng tỏ ra bất ngờ: họ không nghĩ Điện Kremlin sẽ cho công khai kết quả thử nghiệm vào thời điểm nhạy cảm như vậy. Một số kênh Telegram quân sự Nga thừa nhận "nhịp tiến của chương trình vượt xa dự đoán ban đầu".

Nguồn tin được ABN24 chia sẻ thêm rằng cùng thời điểm đó, ông Putin tiếp tục gửi thông điệp tới binh sĩ Ukraine đang bị bao vây: buông vũ khí để giữ mạng sống. Giới phân tích cho rằng việc công bố thành công của Burevestnik – Poseidon song song lời kêu gọi đầu hàng là cách Moscow tăng cường sức ép cả về quân sự lẫn tâm lý.