Nợ thuế, Bảo hiểm xã hội gần 58 tỷ, Ba Huân có tác động đến bình ổn thị trường?

Vài ngày sau khi Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực III ra quyết định cưỡng chế quản lý thuế, dừng làm thủ tục với hàng hóa xuất nhập khẩu do nợ thuế hơn 51 tỷ đồng kéo dài trên 90 ngày, Công ty CP Ba Huân tiếp tục xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, theo danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn mà Bảo hiểm Xã hội TP.HCM công bố, Công ty CP Ba Huân (có địa chỉ tại 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây) với số lao động 414 người, đang có số nợ bảo hiểm xã hội hơn 7,8 tỷ đồng. Số nợ được tính đến hết ngày 31/10/2025, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 17/11/2025.

Không chỉ nợ thuế, Ba Huân cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lớn.

Trước tình trạng nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội của Công ty CP Ba Huân, nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến chương trình bình ổn thị trường trứng gia cầm tại TP.HCM, bởi doanh nghiệp này chiếm khoảng 30% thị phần.

Tại cuộc họp gần đây, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, khẳng định Ba Huân vẫn tham gia chương trình. Tuy nhiên, chương trình bình ổn nhóm hàng thiết yếu có nhiều doanh nghiệp lớn đồng hành, trong đó ngành trứng không chỉ có Ba Huân mà còn nhiều doanh nghiệp khác đủ năng lực tham gia.

Lãnh đạo Sở Công Thương nói hiện có hàng loạt doanh nghiệp trứng xếp hàng chờ tham gia chương trình, nếu doanh nghiệp nào có vấn đề gì thì sẽ có doanh nghiệp khác, có đầy đủ hàng thay thế ngay, không có gì đáng lo ngại.

Nhiều năm nay, chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM với ngành hàng trứng gia cầm (trứng gà và trứng vịt) có 3 đơn vị lớn tham gia, là Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt và Saigon Co.op gồm có trứng gà và trứng vịt. Ba Huân chiếm thị phần khá lớn với hơn 30%.

Theo các công bố trước đó, Công ty CP Ba Huân cung cấp hơn 1 triệu quả trứng gà, vịt mỗi ngày ra thị trường. Mới đây, khi chia sẻ về việc nợ thuế dẫn đến bị cấm xuất nhập khẩu sản phẩm, bà Phạm Thị Huân , người sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết bà và gia đình đã bán hết cổ phần. Hiện bà chỉ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT danh dự, không tham gia điều hành, lý do là bà đã lớn tuổi và các con không nối nghiệp.

Giá trứng gà tăng mạnh gần 1 tháng qua, hiện lên gần 4.000 đồng/trứng.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công Thương, chương trình bình ổn thị trường đã được thực hiện nhiều năm tại TP.HCM. Nay chương trình mở rộng bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, nên cần tính toán và triển khai sớm để người dân khu vực mới cũng được mua sắm hàng hóa với mức giá bình ổn. Theo đó, nhu cầu cung ứng hàng hóa sẽ tăng lên đáng kể.

Gần 1 tháng qua, giá trứng gà và trứng vịt tại TP đang tăng cao. Giá bán lẻ trứng gà đang ở mức 3.500-3.800 đồng/trứng. Mức này tăng khoảng 500-700 đồng/trứng so với tháng trước. Giá bán tại các trại cũng lên 2.500-2.900 đồng/trứng trong khi thời điểm đầu năm chỉ khoảng 1.000-1.600 đồng/trứng.

Lý do giá trứng tăng cao được cho là do nhu cầu xuất khẩu sang Campuchia lớn.