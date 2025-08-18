Khoảng 3 giờ 30 phút sáng Chủ nhật (17/8), cảnh sát nhận được tin báo về một vụ nổ súng bên trong Taste of the City Lounge tại số 903 Đại lộ Franklin (Crown Heights, Brooklyn). Ủy viên Cảnh sát New York (NYPD), Jessica Tisch, đã thông báo trong một cuộc họp báo ngắn.

Theo cảnh sát, ba người thiệt mạng đều là nam giới, hai người 27 và 35 tuổi, người còn lại chưa xác định được tuổi. Cả ba đều được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ nghi phạm nào và danh tính của những kẻ nổ súng vẫn chưa được xác định. Nạn nhân lớn tuổi nhất trong số những người bị thương là 61 tuổi. Ít nhất 36 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ súng, được cho là bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi bên trong quán bar đông đúc.

Các thám tử đã thu hồi một khẩu súng gần giao lộ Đại lộ Bedford và Đại lộ Eastern. Tuy nhiên, họ vẫn đang điều tra xem liệu vũ khí này có liên quan đến vụ nổ súng sáng Chủ nhật hay không. Ủy viên NYPD Tisch cho biết: "Chúng tôi ghi nhận số vụ nổ súng và số nạn nhân bị bắn thấp nhất trong 7 tháng đầu năm nay tại thành phố New York. Một vụ việc như thế này, tất nhiên, là một điều bất thường và là một điều khủng khiếp đã xảy ra sáng nay."

NYPD đã mở một cuộc điều tra về vụ nổ súng. Theo video đăng trên X, nhân viên NYPD có mặt bên trong quán bar gần một vũng máu và kính vỡ. Taste of the City Lounge phục vụ các món ăn Mỹ và Caribe với đầy đủ quầy bar, hookah và DJ.

Được khai trương vào năm 2022, Taste of the City Lounge từng là hiện trường của một vụ nổ súng khác vào tháng 11/2024. Vụ nổ súng đó không gây ra thương vong. Quán bar này nằm cách Bảo tàng Brooklyn lịch sử chưa đến nửa dặm.