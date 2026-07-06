Nổ rồi! Ukraine sơ tán khẩn gần thủ đô - BQP Nga công bố 7 mục tiêu tối thượng bốc cháy, hé lộ đòn đánh của 400 vũ khí

Hoạt động sơ tán đang được tiến hành gần thủ đô Kiev, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn các đám cháy.

Nga trả đũa dữ dội, Ukraine sơ tán khẩn dân cư gần thủ đô Kiev

Đài TST (Nga) ngày 6/7 đưa tin, Ukraine đã hứng chịu một cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm sau khi hàng trăm UAV của Kiev đồng loạt tấn công nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga. Hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái được phóng về phía các mục tiêu tại Ukraine, trong đó khu vực Kiev và vùng phụ cận trở thành một trong những tâm điểm.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 400 vũ khí, gồm 351 UAV các loại cùng 68 tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và các loại tên lửa được xác định là Zircon hoặc Oniks.

Kênh Telegram “Nikolayevsky Vanyok” của Ukraine gọi đây là “một trong những đợt tập kích tồi tệ nhất”, đồng thời cho biết hệ thống phòng không Ukraine không đánh chặn được tên lửa đạn đạo và Zircon trong đợt tấn công.

"Nổ rồi! Nổ lớn rồi!" - Giọng một người vang lên trong đoạn video ghi lại hình ảnh cuộc tấn công.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Riêng tại Kiev, phía Nga tuyên bố đã đánh trúng một loạt mục tiêu trọng yếu, gồm các cơ sở mang tên “Kiev-71”, “Kiev-79”, “Kiev-1”, một nhà máy đóng tàu và một nhà máy chế tạo thiết bị.

Theo thông báo của Moscow, những cơ sở này tham gia sản xuất UAV, thiết bị radar, đạn dược tên lửa, các bộ phận giáp bảo vệ dành cho phương tiện quân sự, tàu pháo và thiết bị dẫn đường cho tên lửa Neptune-MD.

Không chỉ các mục tiêu bên trong thủ đô, nhiều cơ sở tại vùng Kiev cũng bị tấn công. Nhà máy chế tạo máy Zhulyany “Vizar”, nơi được phía Nga xác định là cơ sở sản xuất hệ thống tên lửa phòng không, UAV và linh kiện phục vụ thiết bị hàng không, đã trở thành một trong những mục tiêu.

Một kho nhiên liệu tại Vyshneve, gần Kiev, cũng bị đánh trúng và bốc cháy. Đây được mô tả là cơ sở phục vụ hoạt động cung cấp nhiên liệu khẩn cấp cho quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự.

Hình ảnh ghi lại một phần cuộc tấn công của Nga mới đây. Ảnh: TST

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đám cháy tại Vyshneve vẫn tiếp diễn nhiều giờ sau cuộc tập kích. Chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi hơn 400 nhân viên cứu hộ và cảnh sát được huy động để khắc phục hậu quả.

Các lực lượng chức năng tại nhiều thành phố khác cũng được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Những hình ảnh và thông tin xuất hiện trong buổi sáng cho thấy các đám cháy chưa được kiểm soát hoàn toàn, gây sức ép lớn lên hệ thống cứu hộ và cơ sở hạ tầng địa phương.

Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, cho rằng nhiều tên lửa dành cho hệ thống Patriot vẫn nằm trong kho của các đồng minh.

Trong khi đó, người đứng đầu Cục Truyền thông Không quân Ukraine Yuri Ihnat cảnh báo Nga có đủ nguồn lực để tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn khác trong thời gian rất ngắn. Theo ông, một đợt tấn công tương tự thậm chí có thể xảy ra ngay trong ngày tiếp theo.

Cảnh báo này cho thấy Kiev đang phải đối mặt với sức ép kép: vừa khắc phục hậu quả của cuộc tập kích hiện tại, vừa chuẩn bị đối phó với nguy cơ một làn sóng tên lửa và UAV mới có thể tiếp tục xuất hiện.

Tuy nhiên, đòn tập kích dữ dội nhằm vào Ukraine không diễn ra trong khoảng trống. Chỉ vài giờ trước đó, Nga đã trải qua một trong những đêm bị UAV tấn công với quy mô lớn nhất, làm dấy lên những tranh luận về tính toán của Kiev và phản ứng tiếp theo từ Moscow.

Nga trả đũa việc Ukraine triển khai hàng trăm UAV tấn công lãnh thổ Nga

Bước đi sai lầm của Ukraine?

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm trước cuộc tập kích nhằm vào Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ 519 UAV của Ukraine trên không phận 22 khu vực, trong đó có các mục tiêu bay về phía Moscow và trên vùng biển Azov.

Dù phần lớn UAV được tuyên bố đã bị đánh chặn, một số chiếc vẫn vượt qua mạng lưới phòng không, gây cháy tại cơ sở công nghiệp và làm gián đoạn hệ thống điện ở nhiều khu vực.

Tại tỉnh Kaluga, Thống đốc Vladislav Shapsha cho biết 16 UAV đã bị phát hiện trên các quận Borovsky, Dzerzhinsky, Maloyaroslavetsky, Mosalsky và khu vực ngoại ô Obninsk.

Một UAV đánh trúng cơ sở công nghiệp tại quận Dzerzhinsky, gây hỏa hoạn và buộc toàn bộ nhân viên phải sơ tán. Các lực lượng cứu hộ và nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga được triển khai tới hiện trường để dập lửa và kiểm tra thiệt hại.

Tại Crimea, cuộc tấn công ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cung cấp điện. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng bên ngoài thành phố bị đánh trúng, khiến Sevastopol tạm thời mất điện.

Các cơ sở xã hội phải chuyển sang nguồn điện dự phòng, trong khi chính quyền kêu gọi người dân tiết kiệm pin điện thoại và chỉ sử dụng thiết bị liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Hoạt động của xe điện bánh hơi cũng bị đình trệ do không có điện.

Trước đó, thành phố Yevpatoria ở phía tây Crimea cũng trải qua tình trạng mất điện diện rộng, kéo theo gián đoạn cấp nước và làm tê liệt hoạt động của hệ thống tàu điện.

Tình trạng mất điện còn được ghi nhận tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson và Zaporizhzhia. Tại tỉnh Leningrad, chính quyền thông báo 36 UAV đã bị bắn hạ, trong khi lực lượng phòng không quanh Moscow liên tục đánh chặn các mục tiêu đang tiến về thủ đô.

Quy mô của cuộc tấn công khiến nhiều kênh quân sự và bình luận viên Nga cho rằng Kiev đã thực hiện một “bước đi sai lầm”. Theo các ý kiến này, việc sử dụng hàng trăm UAV để tập kích đồng thời lãnh thổ Nga có thể không tạo ra thay đổi đáng kể trên chiến trường, nhưng lại cung cấp cho Moscow lý do để mở rộng quy mô đáp trả.

Một số bình luận nhận định Ukraine đã đánh giá thấp khả năng Nga huy động đồng thời tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công trong một chiến dịch hiệp đồng.

Việc phân tán UAV tới 22 khu vực của Nga có thể tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ các trung tâm sản xuất quốc phòng, kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine trở thành mục tiêu trả đũa.

Các ý kiến khác cho rằng đợt tấn công của Kiev còn bộc lộ một vấn đề lớn hơn: Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng lại chưa có đủ tên lửa đánh chặn để bảo vệ các thành phố và cơ sở trọng yếu trước phản ứng của Moscow.

Sự tương phản này thể hiện rõ khi Kiev phải tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm đạn cho Patriot ngay sau đợt tập kích. Trong khi Ukraine tung hàng trăm UAV về phía Nga, năng lực phòng không của nước này vẫn đứng trước nguy cơ bị quá tải khi Moscow đáp trả bằng nhiều loại vũ khí cùng lúc.

Dù chưa có xác nhận độc lập rằng cuộc tập kích của Nga được tiến hành trực tiếp để đáp trả làn sóng 519 UAV, trình tự thời gian của hai sự kiện đang được truyền thông Nga liên kết chặt chẽ. Theo cách lý giải này, Kiev đã chủ động nâng mức độ đối đầu, còn Moscow phản ứng bằng một đòn tập kích có quy mô lớn hơn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hậu cần của Ukraine.

Đêm tấn công qua lại vì thế không chỉ gây ra những đám cháy và tình trạng mất điện ở cả hai phía. Nó còn cho thấy vòng xoáy trả đũa đang tiếp tục tăng tốc, trong khi mỗi bước leo thang đều có thể kéo theo một phản ứng dữ dội hơn và khó kiểm soát hơn.