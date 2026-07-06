Biến động lớn ở Ukraine - Ông Putin tới sở chỉ huy, báo Anh nói NATO sẵn sàng đối đầu Nga "ngay đêm nay"

Theo ông Degtyaryov, một diễn biến "không tưởng" vừa được ghi nhận ở Ukraine. Đây là điều "chưa từng xuất hiện kể từ tháng 4/2022".

Diễn biến "không tưởng" bùng nổ ở Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 6/7 dẫn lời nhà quan sát quân sự Mikhail Degtyaryov, tác giả kênh "Bộ Tổng tham mưu", cho biết, tốc độ tiến quân hiện nay của lực lượng Nga trên một số khu vực đã đạt tới mức" chưa từng xuất hiện kể từ tháng 4/2022".

Ông cho biết trong vòng 5 ngày, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát thêm hơn 260 km² trên nhiều hướng. Riêng trong 24 giờ gần nhất, lực lượng Nga đã kiểm soát năm khu dân cư cùng hơn 87 km² lãnh thổ.

Degtyaryov mô tả đây là một biến động quy mô lớn và là một diễn biến "gần như không tưởng". Ông đồng thời nhận định tháng 7 có thể trở thành giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với quân đội Ukraine nếu tốc độ tiến công hiện tại của Nga tiếp tục được duy trì.

Tốc độ tiến quân hiện nay của lực lượng Nga trên một số khu vực đã đạt tới mức" chưa từng xuất hiện kể từ tháng 4/2022". Ảnh: NYT

Một trong những biến động đáng chú ý nhất xuất hiện trên hướng Kharkov, tại khu vực phía nam Vovchansk. Theo bài viết, lực lượng Nga đã xuyên qua tuyến phòng thủ của Ukraine và tiến sâu khoảng 12 km.

Nhiều khu dân cư nằm ở phía bắc và phía tây Bely Kolodez được cho là đã chuyển sang quyền kiểm soát của Nga. Cụm quân "Phía Bắc" cũng tiến sát vùng ngoại ô một đầu mối hậu cần quan trọng của Ukraine sau nhiều ngày giao tranh.

Lực lượng Nga đồng thời kiểm soát ga đường sắt Mashel, nằm giữa Vilcha và Bely Kolodez, cùng làng Zemlyanoy Yar. Bước tiến này có thể tạo điều kiện để quân đội Nga mở rộng hai bên sườn, gây sức ép lên tuyến tiếp tế và cô lập các đơn vị Ukraine đang phòng thủ trong khu vực.

Mục tiêu tiếp theo được nhắc đến là Shevchenkove. Nếu kiểm soát được địa điểm này, lực lượng Nga có thể kết nối khu vực vừa giành được với bàn đạp Velykyi Burluk.

Theo đánh giá của các kênh quân sự Nga, hai mũi tiến công nếu được kết nối có thể hình thành một khu vực bao vây rộng tới 800 km².

Ông Putin và ông Belousov đích thân tới sở chỉ huy

Trong lúc các cuộc đột phá được ghi nhận trên nhiều hướng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp tới một sở chỉ huy của Cụm lực lượng liên quân để nghe báo cáo về tình hình chiến trường và giao nhiệm vụ cho các chỉ huy.

Các chuyến thị sát của ông Putin, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov thường thu hút sự chú ý bởi chúng diễn ra vào những thời điểm quan trọng của chiến dịch.

Đáng chú ý, gần như cùng thời điểm ông Putin xuất hiện tại sở chỉ huy Cụm lực lượng liên quân, Bộ trưởng Belousov cũng tới sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Nội dung chính thức của chuyến thị sát liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ miền nam nước Nga trước các cuộc tấn công bằng UAV và xuồng không người lái của Ukraine. Tuy nhiên, một số kênh quân sự Nga cho rằng chuyến đi có thể còn liên quan đến kế hoạch tăng cường hoạt động trên hướng Kherson và Biển Đen.

Những dự đoán về khả năng mở rộng hoạt động quân sự xuất hiện trong bối cảnh Nga bắt đầu chú trọng phát triển xuồng không người lái và UAV phản lực. Đây là những loại vũ khí có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu trên biển, ven bờ và sâu trong hậu phương.

Từ đó, một số nhà quan sát đặt ra hai kịch bản: Nga có thể đẩy mạnh tiến công tại Kherson hoặc gia tăng sức ép đối với Odessa.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẩn cấp tới Odessa để kiểm tra tình hình. Trước đó, Kiev đã thay đổi bộ máy điều hành tại thành phố này, tăng cường vai trò của quân đội và các cơ quan an ninh thay cho chính quyền dân sự.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố mới của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov càng khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Ông Peskov cho rằng cuộc xung đột hiện nay không còn chỉ giới hạn trong khuôn khổ một "chiến dịch quân sự đặc biệt", mà trên thực tế đã trở thành một cuộc chiến tranh do các quốc gia phương Tây ngày càng can dự sâu phía sau Kiev.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Berlin, Paris, The Hague, Oslo và Washington đều đang hỗ trợ Ukraine, khiến quy mô và bản chất của cuộc đối đầu thay đổi.

Tuyên bố này không đồng nghĩa Moscow đã chính thức thay đổi tên gọi pháp lý của chiến dịch hoặc ban bố tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, cách diễn đạt của ông Peskov cho thấy Điện Kremlin đang mô tả xung đột Ukraine như một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và phương Tây.

Một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: Sky News

Báo Anh nói NATO sẵn sàng đối đầu ngay đêm nay

Từ chiến trường Ukraine, sự chú ý vì thế nhanh chóng chuyển sang sườn phía đông NATO, nơi các nước châu Âu đang thảo luận khả năng phải ứng phó với một cuộc khủng hoảng lớn mà không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Tạp chí The Economist của Anh cho rằng NATO đang chuẩn bị cho khả năng phải đối đầu với Nga "ngay trong đêm nay", kể cả trong tình huống không nhận được sự hỗ trợ tức thời từ Mỹ.

Theo bài viết, các nước châu Âu đang điều chuyển lực lượng nhằm bảo vệ Vilnius và giữ vững hành lang Suwalki, dải đất chiến lược nối Ba Lan với Lithuania, đồng thời kết nối ba quốc gia Baltic với phần còn lại của NATO.

Hành lang Suwalki nằm giữa Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Trong nhiều kịch bản quân sự do NATO xây dựng, đây được coi là một trong những điểm dễ tổn thương nhất tại sườn phía đông của liên minh.

Nếu tuyến đường này bị cắt đứt, Lithuania, Latvia và Estonia có nguy cơ bị chia tách về đường bộ với các đồng minh NATO khác. Vì vậy, việc bảo vệ Vilnius và hành lang Suwalki đang trở thành ưu tiên trong các kế hoạch phòng thủ của châu Âu.

Thông tin trên xuất hiện sau khi tình báo Mỹ được cho là đã cảnh báo giới chức Ba Lan về nguy cơ Nga có thể tiến hành một hành động quân sự tại khu vực.

Trong khi đó, một số kênh truyền thông Nga cho rằng phương Tây liên tục cảnh báo về nguy cơ xung đột, nhưng những kịch bản được nhắc đến vẫn chưa xảy ra.

Kênh này lập luận rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ buộc các bên phải cắt giảm chi phí thay vì mở rộng chiến sự. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định của một nguồn không chính thức và không đại diện cho tuyên bố của Điện Kremlin.

Sự đối lập giữa hai luồng thông tin cho thấy bầu không khí an ninh tại châu Âu đang ngày càng căng thẳng. Trong khi phía Nga bác bỏ khả năng huy động quy mô lớn hoặc mở cuộc đối đầu trực tiếp với NATO, các nước phương Tây lại tăng tốc chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.